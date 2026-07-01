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Vojáci z elitního pluku převzali nová útočná vozidla, Česku je darovali Američané

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  13:41
V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.

V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD. | foto: Josef Vostárek, ČTK

V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
14 fotografií
Chrudimští výsadkáři dnes dopoledne slavnostně převzali první taktická vozidla Flyer 72 Heavy Duty, která nahradí nepříliš moderní stroje Land Rover Defender Kajman. Vozidla pro snadný průchod náročným terénem budou ve dvou verzích - velitelské a bojové. Lišit se budou vybavením. Celkem 43. výsadkový pluk získá 46 těchto vozů.

Několik vozidel je již v Chrudimi, dalších 22 v Česku a šest na cestě. „Flyer Defence nabízí pět základních konfigurací, my dostaneme Heavy Duty 72 a ta je šestimístná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, velitelské a bojové. Velitelské by mělo být deset kusů, zbytek bojových,“ řekl velitel pluku Petr Tesařík.

Vozidla se dodávají takzvaně nezastavěná. Armáda je bude muset dovybavit zbraňovými stanicemi, radiostanicemi, spojovacími prostředky, protidronovou obranou a rušičkami. Získají rovněž balistickou ochranu.

V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
V Chrudimi vojáci odhalili lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD.
14 fotografií

„Toto vozidlo je unikátní v tom, že se na něj dají nakoupit jednotlivé sady podle toho, co si zájemce vybere a dát si tam může, co chce. Dokonce existuje v minometné verzi nebo protitankové verzi,“ dodal Tesařík.

Podle něj se bude armáda snažit, aby do konce roku bylo připraveno co nejvíce vozů, nebo aby alespoň měla oprávnění k provozu na českých silnicích.

Podle velitele armádních pozemních sil Josefa Trojánka se projekt převzetí připravuje delší dobu, proto by měly být zajištěné peníze na jejich dovybavení.

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Vozidla Flyer budou stačit pro dvě komanda a pomohou zvýšit mobilitu a bojeschopnost armády. Doplní současné nepříliš moderní stroje Land Rover Defender Kajman, které jsou v Chrudimi od roku 2009.

Z původního praporu v Chrudimi vznikl pluk, počet vojáků se zdvojnásobil, a potřebuje proto další stroje. Nové vozy se mohou přepravovat po železnici, ale většinou to bude po vlastní ose.

Lehká útočná vozidla Flyer 72 HD České republice darovala vláda Spojených států. Americké velvyslanectví uvedlo, že vozidla byla pořízena z amerického vojenského grantu ve výši 26 milionů dolarů (přibližně 553,5 milionu korun) a jsou určena pro 43. výsadkový pluk české armády. České republice byly poskytnuty jako náhrada za vojenskou techniku darovanou Ukrajině.

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