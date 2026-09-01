Flyery, sekery i vrhání nožů. Výsadkáři z Chrudimi ukázali techniku i tvrdý výcvik

Po celý den měli návštěvníci možnost sledovat dynamické i statické ukázky výsadkářů a nahlédnout tak do zákulisí jejich náročného výcviku. Jednou ze zajímavostí byla ukázka boje zblízka, při které vojáci předváděli parakotouly přes překážky, které tvořili jejich kolegové i dobrovolníci. Součástí byly i další techniky jako vrhání nožů, boj se sekerou nebo boj na zemi.
Další část výcviku bojových jednotek představoval boj v uzavřených prostorách a budovách. Tato disciplína vyžaduje maximální soustředění a týmovou spolupráci. Pozornost upoutala také ukázka přímo z vojenské operace. Část vojáků při ní bránila své teritorium před napadajícími útočníky.
„Den otevřených dveří je pro nás výjimečnou příležitostí, jak se přiblížit veřejnosti a podělit se o to, co každý den děláme pro obranu naší země. Letos si připomínáme 78 let od vzniku výsadkových jednotek na našem území, a právě tato tradice, hrdost a odhodlání jsou tím, co chceme lidem ukázat. Součástí programu bude také slavnostní nástup, při němž oceníme naše vojáky noži Cháron a medailí za službu u výsadkového pluku. Chrudim je naším domovem a rádi bychom ho na jeden den otevřeli veřejnosti,“ uvedl už dříve velitel 43. výsadkového pluku plukovník Petr Tesařík.
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Vojáci z elitního pluku převzali nová útočná vozidla, Česku je darovali Američané
Den začal tradičním Během pro Vojenský fond solidarity. Ten vznikl v roce 2015 po tragickém úmrtí pěti českých vojáků v Afghánistánu a pomáhá vojákům, vojenským veteránům a jejich blízkým, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v náročné životní či finanční situaci.
V pravé poledne se pak uskutečnil slavnostní nástup 43. výsadkového pluku. Velkým lákadlem pro milovníky vojenské techniky bylo představení lehkých útočných vozidel Flyer 72 Heavy Duty. Čtyři desítky těchto moderních strojů darovaly České republice Spojené státy jako kompenzaci za dřívější vojenskou pomoc Ukrajině.