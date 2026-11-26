Během pardubických koncertů zazní vedle osvědčených hitů také všech dvanáct skladeb z nového alba. Jeho název i vizuální podobu provází dávka ironie a nečekané spojení se stolním tenisem. Řeč v rozhovoru přišla také na financování vlastní tvorby, proměny sestavy nebo na to, čemu by se Márdi věnoval, kdyby se jeho život neubíral hudebním směrem.
Po maturitě studoval češtinu a dějepis na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Studium však nedokončil a vystřídal několik zaměstnání. Pracoval jako vychovatel dětí se zdravotním postižením, pomocná síla v pekárně, rozvážel cigarety či působil v technických službách.
Učitelé to mají teď fakt těžké, takže jsem možná udělal dobře, že jsem se vrhnul na hudbu.