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Orlickoústeckou nemocnici postihl blackout, porodnice nepřijímala rodičky

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  10:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Několikahodinový výpadek elektrické energie v noci na čtvrtek výrazně omezil provoz Orlickoústecké nemocnice. Přestože bez větších potíží najela na své záložní zdroje, porodnice nepřijímala rodičky a do okolních nemocnic musely jezdit i sanitky. Akutní případy špitál přijímal. Dodávky elektrické energie se podařilo nad ránem obnovit.

Podle mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřiny Semrádové porucha nastala ve středu pozdě odpoledne. Nemocnice okamžitě přešla na záložní dieselové zdroje.

„V momentě, kdy došlo k havárii, nemocnice okamžitě přešla do záložního režimu. Spustily se dieselové agregáty, které zajistily provoz nezbytných zdravotnických přístrojů,“ řekla.

Mimo jiné nefungovala počítačová tomografie ani magnetická rezonance. Z toho důvodu byli pacienti, u kterých se předpokládala potřeba tohoto vyšetření, směrováni do nemocnic ve Svitavách, Chrudimi a Pardubicích.

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„O situaci byla informována také zdravotnická záchranná služba. Pokud záchranná služba vezla pacienta, u kterého bylo možné očekávat vyšetření CT nebo magnetické rezonance, automaticky ho vezla do jiné nemocnice,“ dodala Semrádová.

Největší omezení se dotklo porodnice, která z preventivních důvodů až do odvolání nepřijímala rodičky. „Porodnice byla dočasně uzavřena z důvodu omezení centrální sterilizace. Kdyby přijela rodička, která by potřebovala akutní císařský řez, mohl by to být problém,“ řekla k preventivnímu opatření Semrádová.

Technikům se povedlo závadu odstranit kolem půl druhé ráno, kdy se nemocnici podařilo znovu připojit k elektrické síti. V pátek dopoledne porodnice opět začala přijímat rodičky a nemocnice začala postupně najíždět do běžného provozu.

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Podle mluvčí nebyli pacienti během výpadku ohroženi na životech. Nemocnice má pro podobné situace připravený systém záložního napájení a pravidelně nacvičuje provoz na záložní zdroje. Ty dokážou zajistit pouze provoz nezbytných zdravotnických přístrojů a zařízení, nikoliv celé nemocnice.

Příčina havárie nebyla podle nemocnice na její straně. Závada byla na straně distributora. Vyjádření společnosti ČEZ zjišťujeme.

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