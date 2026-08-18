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Mezi Přeloučí a Pardubicemi nepojedou regionální vlaky, výluka potrvá do půlky září

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  14:31

Stavební práce na železničním koridoru ovlivní provoz osobních vlaků mezi Přeloučí a Pardubicemi. | foto: České dráhy

Konec letních prázdnin a začátek nového školního roku zkomplikují výluky na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem, Přeloučí a Pardubicemi. Regionální vlaky mezi Přeloučí a Pardubicemi nahradí autobusy, dálkové vlaky mohou nabírat až patnáctiminutové zpoždění.

Další etapa stavebních prací na hlavním železničním koridoru, kde od začátku července železničáři provádějí rozsáhlou výměnu kolejnic spojenou s údržbou železničního svršku, nepotěší cestující pravidelně dojíždějící do práce a škol.

Práce, které dosud omezovaly provoz regionálních vlaků hlavně na Kolínsku, se nyní přesunou na Pardubicko.

Autobusy, které v průběhu července jezdily mezi Kolínem a Řečany nad Labem, resp. Přeloučí, budou od čtvrtka až do soboty 5. září pendlovat mezi Přeloučí a Pardubicemi. Definitivně výluka skončí až v neděli 13. září.

„V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz v úseku Přelouč – Pardubice, následujících osm dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín – Záboří nad Labem,“ shrnul omezení na hlavním železničním koridoru mluvčí Českých drah Petr Pošta.

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Po dobu výluky budou všechny osobní vlaky linky S10 nahrazeny výlukovými autobusy, a to v úseku mezi Přeloučí a Pardubicemi. „Místo většiny osobních vlaků pojedou dvě linky náhradních autobusů. Cestující upozorňujeme, že náhradní autobusy budou zastavovat na hlavních silničních komunikacích a nebudou zajíždět přímo k vlakovým zastávkám,“ podotkl Pošta.

První linka pojede z Přelouče přes zastávky „Valy, Pardubická“ a „Pardubice, Popkovice, hostinec“ do Pardubic hl. n. a zpět. Druhá linka mezi Přeloučí a Pardubicemi pak zajistí obsluhu zastávek „Valy, Pardubická“, „Pardubice, Lány na Důlku“ a „Pardubice, Svítkov, park“.

Dva časně ranní spoje, konkrétně spoje Os 5003 z Kolína do České Třebové a Os 5000 v opačném směru, budou nahrazeny v delším úseku mezi Kolínem a Pardubicemi.

V období od 6. do 13. září se výluka přesune mezi Kolín a Řečany nad Labem. Pro cestující budou zajištěné celkem tři linky náhradních autobusů.

Dálkové spoje budou po hlavní trati nadále projíždět. Kvůli hustému provozu a jízdě po jedné koleji však mohou nabírat až patnáctiminutová zpoždění.

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