Rybník ve Svitavách zbaví bahna, zdejší náměstí by zalilo do výšky šesti metrů

Už tento pátek, tedy o měsíc dříve než obvykle, se Rybářství Litomyšl bude muset pustit do výlovu Svitavského rybníka. Je to nezbytné kvůli dlouho chystanému odbahnění přírodní nádrže Rosnička, která se nachází nad chovným rybníkem.

Přípravné práce začnou počátkem listopadu. Odbahnění bude realizovat společnost Aquasys, která nabídla nejnižší cenu. Svitavští radní jí zakázku přiklepli v polovině září. Firma se zavázala, že odtěžení veškerého bahna zvládne za rok a čtvrt.

A bude ho opravdu hodně. Ze dna musí zmizet zhruba 60 tisíc kubíků bahna. „Kdybychom tímto bahnem zavezli celou plochu svitavského náměstí, jeho výška dosáhne šesti metrů. Bude to obrovské množství bahna, které bude rozvezeno na zhruba 100 hektarů zemědělských pozemků převážně v okolí Javornického hřebenu. Museli jsme sehnat souhlasy od 150 vlastníků,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Svitavská radnice pro představu vytvořila animaci, která na snímku místního náměstí naznačuje, do jaké výšky by zde bahno z rybníka sahalo.

Samotný odvoz bahna z Rosničky však nezačne hned. Po jeho výlovu, který je naplánován specializovanou firmou na začátek listopadu, začne proces s pevně danými pravidly, během něhož se v rybníce nemusí dlouhé týdny nic dít.

„Z bahna musí odtéct co nejvíce vody, což potrvá několik měsíců. Těžká technika tak nejdříve provede rýhy, pomocí kterých bude odváděna voda. Bahno ze dna pak širokopásové bagry uloží do dvou obrovských hald, na kterých bude bahno sesychat,“ vysvětlil starosta.

Až poté lze vytěžené sedimenty rozvozit na zemědělské pozemky v okolí. „Původně byl v plánu rozvoz bahna na zemědělská pole koncem příštího léta, je ale možné, že část se podaří odvézt před jarním výsevem. Vše záleží samozřejmě také na počasí a průběhu letošní zimy,“ doplnil vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.

Odbahňování na Rosničce by podle radnice nemělo příliš zatížit ani obyvatele Svitav. Město jako hlavní trasu pro auta odvážející bahno stanovilo cestu kolem rybářské chaty. „S realizační firmou jsme se domluvili, že rybník půjde obejít i v průběhu stavby kolem dokola. Uvědomujeme si, že lokalitu využívají lidé k procházkám,“ uvedl Šimek.

Hledá se tok Svitavy

Firma by měla práce dokončit napřesrok v prosinci, kdy se na Rosničce zavřou stavidla a mělo by začít napouštění. Do té doby musí město, které je vlastníkem rybníka, vyřešit ještě dlouho odkládaný problém nad ním. V lesích se totiž Svitava ještě jako drobný vodní tok ztrácí a původním historickým korytem obtéká Rosničku s ústím do Svitavského rybníka.

„V průběhu listopadu bude v této lokalitě proveden geologický průzkum, který bude hledat přesné místo, kde se nám samotný tok ztrácí. V rámci rekonstrukce zde bude provedeno technické řešení, které by tomuto unikání mělo zabránit, protože skutečně potřebujeme, aby všechna voda tekla do Rosničky,“ poukázal Šimek na nedostatečný přítok.

Během odbahnění by měla začít i revitalizace Javornického potoka a zmeandrování Svitavy od jejího pramene. A jak bude vypadat koupací sezona na Rosničce v létě 2026?

„Pokud bude zima předtím vodnatá, očekáváme křišťálovou vodu, možná i další sezonu bude hezká, ale rozhodně to nebude křišťál navěky. Rybník začne zarůstat zelenou vegetací a budou zde muset být vysazeny ryby, takže následně už připravujeme plán, jak budeme o rybník pečovat v následujících letech společně s rybáři, ale i s Agenturou ochrany přírody a krajiny, abychom splnili podmínky regenerace,“ dodal Šimek.

K ozdravenému procesu už v posledních letech přispělo nasazení bakterií a provzdušňování, takže je starosta nepovažuje za promarněné.

„Hned první zpráva hodnocení říká, že ozdravný proces je začátek, který musí být jednoho dne zakončen odbahněním. Přírodě blízká opatření měla za následek úbytek bahna o 40 procent. Troufnu si říct, že jsme ušetřili 30 milionů za odbahnění. Posledních pět let nás stálo sedm milionů,“ uvedl Šimek. Na investici za 60 milionů korun město získalo dotaci ve výši 38 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.