Startuje obnova pardubického zámku, za větší rámus dostanou návštěvníci slevu

Do pardubického zámku se vchází jediným vstupem, úzkým průjezdem Labskou bránou. V příštích měsících by si návštěvníci měli dát pozor, než sem vkročí. V zámeckém areálu se totiž souběžně odehrávají dvě velké stavby, a tak branou čas od času projedou vozy ze stavby.

Zámek se dočkal dvou velkých investic za téměř čtvrt miliardy, které změní využití i vzhled hospodářských budov, nádvoří, ale i samotného paláce.

Rachot sbíječek a hluk z padající suti vycházející z renesanční památky svědčí o tom, že dělníci už pracují na první z nich: Na vybudování nového společenského sálu ve třetím podlaží podle návrhu architektky Evy Jiřičné za 165 milionů korun.

Teď se k nim připojili stavbaři z hospodářských budov na druhé straně nádvoří, kteří zde do dvou let vybudují prostory pro návštěvnické centrum a novou přírodovědnou expozici Východočeského muzea za 70 milionů korun. Zázemí pro návštěvníky dosud chybí. Na prohlídky, výstavy a akce se na pardubický zámek se jen loni přitom vypravilo téměř 160 tisíc lidí.

Vedení zámku upozorňuje návštěvníky, že v příštích dvou letech kvůli oběma stavebním akcím mohou narazit na zavřené dveře. „Dostatečně předem dáme návštěvníkům vědět, že budeme zavírat. Bude se stavět na obou stranách nádvoří, takže potřebujeme někdy i prostor pro to, aby si sem stavba mohla některé věci navézt,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Pokud bude stavební ruch příliš silný, muzeum některé výstavy na čas zavře, nebo lidem nabídne vstupné se slevou.

Za dva roky bude hotovo, ale ne všechno

Až bude za dva roky hotovo, radikální změnu na první pohled návštěvníci neuvidí. A to ani na nádvoří. „Chtěli jsme, aby se zde objevila zeleň. Nicméně památkáři nemají zeleň u památek rádi. Kompromis můžete vidět na vizualizaci, na nádvoří budou čtyři stromy,“ řekl radní pro kulturu Roman Línek.

Docela jiné to však bude uvnitř. Například v části hospodářských budov, kde sídlila galerie, která se přesunula do Automatických mlýnů. Bude zde nový vstup do návštěvnického centra, kde lidé naleznou pokladnu a také velké toalety.

V prvním patře vznikne výstavní prostor. Měla by zde být expozice přírody východních Čech, která musela v hlavním paláci ustoupit návštěvnickému okruhu věnovanému Pernštejnům, který zámek otevřel před dvěma roky. V roce 2027 se sem vrátí v nové podobě.

Po dokončení obou akcí bude na zámku obnoveno to hlavní, ale ne všechno. Kraj chce opravit bývalé prostory galerie ve východním křídle hospodářských budov. A také plánuje vybudovat v návštěvnickém centru nový výtah. I proto, aby mohl zcela zahladit stopy po výtahu, který na hospodářské budově nechal postavit pro Východočeskou galerii před deseti lety.

Moderní přístavbu se schodištěm a výtahem sice povolili památkáři, ale výsledek se nelíbí snad nikomu. Nový výtah zde kraj vybuduje až po roce 2027. „Až se udělá, bude se moci zrušit moderní výtah, který to tam hyzdí. Skoro každý se mne na to ptá,“ řekl Línek.