Projděte S. K. L. E. M. Pardubický zámek láká do opravených prostor

Bývala zde oblíbená výstava o zvířatech Polabí. Ze sálů věnovaných fauně a flóře regionu se nyní stalo pomyslné skleněné město. A nová expozice i má název S. K. L. E. M.

„Je to metropole, která je jakýmsi odleskem Pardubic. Návštěvník, který sem přijde, vstupuje do předměstí, kde se potkává s těmi nejmodernějšími věcmi, tak jak je to běžné na okraji,“ popisuje koncept výstavy ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Tunel, který následuje, představuje Machoňovu pasáž, jíž se prochází do centra města, které tvoří poměrně rozměrná skleněná plastika s názvem Divadlo i Skleněný betlém Jaromíra Rybáka, který má evokovat chrám.

„Chceme vytvořit dojem, že procházíte sklem. Sklo vás pohltí, až mu propadnete,“ popsala řešení expozice architektka Regina Loukotová. Nová stálá expozice nechává nahlédnout do toho nejlepšího z umělecko průmyslových sbírek Východočeského muzea. Prezentuje uměleckou sklářskou ateliérovou tvorbu a design od poloviny 20. století do současnosti. Zatím představuje nejmodernější umění.

Do budoucna se totiž stávající expozice rozšíří i na starší výstavní kousky v dalších dvou sálech.

Výstavu pomyslně otvírá ohnivá skleněná plastika Aleše Vašíčka z taveného a broušeného skla s názvem Imprese.

„Navozuje vjem naší výstavy, že můžete projít sklem. Zároveň název výstavy znamená Svět krásy, lehkosti, elegance a magie. Tedy slova, která připomínají, jak na nás sklo působí a co prožíváme, když tudy procházíme,“ řekl Libánek.



Pocta nedávno zesnulému kolegovi

Za dynamickým rozvojem sbírky skla stál v posledních desetiletích kurátor Ivo Křen, který napsal i scénář k nově otevřené expozici. „Chtěl návštěvníky zavést do světa, kde v odlescích elegance září magická krása. Kolega nás však předčasně opustil, zemřel těsně před dokončením expozice,“ řekl Libánek.

Právě Křenovi je věnovaná první jediná proměnná výstavy. Je to zdařilý pokus umístit mezi 3D skleněné plastiky galerii „placatých obrazů“. Křenovy grafiky jsou prvním počinem, které si mohou návštěvníci prohlédnout, a následovat jej budou další autoři.

„Tím jsme mu chtěli vzdát poctu. Požádali jsme jeho partnerku, aby vybrala z jeho děl ta, která měl kolega nejradši a ke kterým se vracel,“ řekl Libánek.

Expozice skla je záměrně umístěná na jih. Slunce, které tady svítí, dává skleněným předmětům nový rozměr. „Sklo a světlo si rozumí, tady si můžeme s obojím krásně hrát,“ řekl Libánek.

Mnozí umělci snahu Východočeského muzea vybudovat reprezentativní kolekci ateliérového sklářství a designu ocenili natolik, že svá díla muzeu darovali.