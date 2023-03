Začíná Festival smíchu. O Komedii roku bojují Dejvice i Činoherák

Třiadvacet let jezdí po divadelních scénách dramaturgyně pardubického divadla Jana Uherová a vybírá ty nejlepší komedie, které chce představit publiku i porotám na Festivalu smíchu. Ten letošní začíná v pondělí.

Program festivalu 27. 3. Každý má svou pravdu – Dejvické divadlo, 19 hodin 28. 3. Pravda – Divadlo J. K. Tyla Plzeň, 19 hodin 29. 3. Mimo záznam – Východočeské divadlo Pardubice, 18 hodin 30. 3. Kouzelná flétna – Divadlo v Dlouhé, 19 hodin 31. 3. Naši furianti – Komorní scéna Aréna Ostrava, 19 hodin 1. 4. Hra, která se zvrtla – Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 19 hodin 2. 4. Večer na psích dostizích – Činoherní klub Praha, 18 hodin 3. 4. Galavečer smíchu – vyhlášení Komedie roku, 20 hodin Malá scéna

27. 3. Válka Roseových nebude!, 17 hodin 28. 3. Koncert V. Koubka, 17 hodin 29. 3. Pingls aneb Hot Café Revue, 19 hodin 30. 3., 31. 3. Řekni mi něco hezkýho, 17 hodin 1. 4. Nevyléčitelní, 17 hodin 2. 4. Horory z manželských ložnic, 15 hodin

„Viděla jsem 35 komedií a určitě bych vybrala víc. To, co jsme za komedii před 20 lety nepovažovali, dnes komedií je. Autoři už nepíšou jen lehkovážné komedie. Neříkám, že se takové neinscenují a že nepobaví, ale texty, které jsem se snažila přivézt, jsou spíš tragikomedie, anebo se zabývají poměrně vážnými problémy. Ale jejich protagonisté je berou s nadhledem, lehkostí a humorem,“ říká Uherová.

Komedie se proměňuje a v menu letošní soutěže se to projevilo. Loni byla takovou komedií – nekomedií hra Ošklivec s Vojtěchem Kotkem v hlavní roli. Letos se Činoherní klub představí s Večerem na psích dostizích.

„Významná pražská divadla nemají zapotřebí dělat komedie každý rok. Na rozdíl od regionálních. My musíme udělat aspoň dvě ročně. Činoheráku vystačí na 10 až 15 sezon,“ řekla Uherová. Takovou nekomedií je Večer na psích dostizích. „Na začátku se hodně bavíte, docela smějete, a na konci vás přejde smích. Herci jsou skvěle obsazeni po typech,“ řekla Uherová. V hlavních rolích se představí Vasil Fridrich, Martin Finger, Jan Holík, Ondřej Malý a Šimon Krupa.

Kdo chce vstupenky na Festival smíchu sehnat, měl by si pospíšit. Lidé už rozebrali kus od italského držitele Nobelovy ceny Luigiho Pirandella Každý má svou pravdu, s nímž hned v pondělí vystoupí Dejvické divadlo.

„Ona totiž pravda může být různá. Absolutní, relativní, částečná, úplná, krutá, naprostá, velká… A každý má tu svou,“ říká podtitul komedie. V hlavních rolích diváci uvidí Kláru Melíškovou, Martina Myšičku, Veroniku Khek Kubařovou nebo Hynka Čermáka.

O pravdě bude i další hra. Pravda, ostatně přesně tak se hra současného francouzského dramatika Floriana Zellera jmenuje. Ovšem lže se v ní jako o závod. Hlavní hrdina Michel zkrátka musí lhát. Považuje to nejen za svou povinnost, ale především za projev ohleduplnosti.

Středa bude patřit domácím. Uvedou politickou satiru Mimo záznam, kterou napsal a zrežíroval Petr Novotný. Tradiční účastník Divadlo V Dlouhé se představí s operou Wolfganga Amadea Mozarta Kouzelná flétna.

„Režijní duo SKUTR to opravdu pojalo jako operu a překvapivě ti herci zpívají. K opeře přistoupili s obrovským nadhledem a sebeironií. Divák ale musí chtít. A to myslím, že je v divadle důležité, něco se naučit, takto se bavit v divadle, přemýšlet o tom, co jsme viděli,“ říká Uherová.

Kdo se však chce jen prostě bavit, odpočinout si, měl by vyrazit na bezuzdnou legraci a klasiku Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hraje se mezi basami piva a přibližuje české národní vlastnosti, a ne všechny z nich jsou krásné. Sobotní program obstará Hra, která se zvrtla. S touto inscenací před dvěma lety soutěžilo Městské divadlo v Kladně, nyní ji zařadilo liberecké divadlo F. X. Šaldy.

O vítězi bude rozhodovat pětičlenná odborná porota, tříčlenná je pak studentská. Své hlasování budou mít jako vždy i diváci. V Pardubicích také ocení Genia smíchu. Jeho jméno pořadatelé tají.

Nesoutěžní program Festivalu smíchu nabídne zajímavý doprovodný program. Kromě menších divadelních představení se návštěvníci mohou těšit také na koncert Václava Koubka.