V divadle bude režírovat Hanuš či Havelka, odcházejí tři opory souboru

Do světa, jak jej vnímá autistický chlapec, do kuchyně Adolfa Hitlera a Evy Braunové či na setkání tří válečných veteránů s kouzelnými skřítky a chamtivou princeznou. Nejen tam pozve od září pardubická městská scéna v tak trochu jubilejní 110. sezoně.

„Určitě budeme toto výročí různými způsoby připomínat, ale shodli jsme se na tom, že s oslavami to nebudeme přehánět. Sto deset zase není tak kulaté číslo, jako byla stovka před deseti lety,“ řekla dramaturgyně Východočeského divadla Jana Pithartová.

První novinkou bude na Malé scéně ve dvoře křehká komedie Podivný případ se psem. Stejnojmennou novelu britského spisovatele Marka Haddona zdramatizoval jeho přítel Simon Stephens.

„Je to příběh autistického chlapce, který na zahradě u sousedů najde zavražděného psa. Ačkoli si nikdy dřív netroufl sám ani na konec ulice, vydá se na dobrodružnou cestu, která obrátí svět vzhůru nohama nejen jemu, ale i jeho rodičům,“ uvedla Pithartová.

Na domovní schůzi, kde se účastníci nedokážou dohodnout ani na banální věci, zavede hra Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků.

Premiéry 110. sezony Městská scéna Společenstvo vlastníků, režie Petr Štindl (26. října) Až ustane déšť, režie Filip Nuckolls (14. prosince) Grand Hotel, režie Petr Novotný (22. února) Sherlock v nesnázích, režie Janka Ryšánek Schmidtová (14. března) U Hitlerů v kuchyni, režie Miroslav Hanuš (25. dubna) Malá scéna ve dvoře Podivný příběh se psem, režie Kasha Jandáčková (12. října) Pochyby, režie Pavel Krejčí (6. června) Kunětická hora Tři veteráni, režie Petr Novotný (20. června)

„Vychází ze života vlastníků bytových jednotek v jednom domě, kteří na schůzi řeší katastrofální stav plynových rozvodů v domě, rozpadající se střechu nebo třeba byt pronajatý studentům černé pleti či pánské návštěvy u staromládeneckého souseda... Jiří Havelka tuto komedii napsal pro Divadlo Vosto5, kde působí. Je nesmírně úspěšná a tvůrci se rozhodli, že ji dají k dispozici i ostatním divadlům,“ řekla Pithartová.

Ale protože život kromě veselých přinese občas i vážnější situace, nevyhne se jim ani nový dramaturgický plán.

„Vyzdvihla bych českou premiéru australské hry Až ustane déšť, která od svého vzniku před jedenácti lety obletěla celý svět a získala ty nejvýznamnější ceny. Je to tajemný dramatický příběh několika propletených vztahů, v nichž hlavní roli hraje odpuštění,“ přiblížila Pithartová napínavé drama.

Do repertoáru se vrátí i velký muzikál, a to s dobovými melodiemi. Muzikál Grand Hotel se totiž odehrává v luxusním berlínském hotelu na přelomu dvacátých a třicátých let a zachycuje střípky osudů šesti hotelových hostů, od stárnoucí primabaleríny přes nevyléčitelně nemocného muže až po ředitele bankrotujícího podniku.

Sherlock Holmes na scéně

Na své si přijdou i příznivci detektivek. V prostředí tajemného hradu plném důmyslných technických vynálezů se představí Sherlock v nesnázích, respektive William Gillette, divadelní představitel legendárního Sherlocka Holmese, jenž bude pátrat, kdo po něm při posledním představení vystřelil a kdo zavraždil vrátného v divadle.

Jaké to je, když se zamlada sejdou Hitler a Stalin a začnou se domlouvat, co udělají se světem, ukáže kabaret Arnošta Goldflama U Hitlerů v kuchyni.

„S nadhledem připomíná, že i ty nejděsivější tragédie lidstva mohly vzniknout ze zdánlivě nevinných úmyslů,“ sdělila Pithartová s tím, že kabaret plný černého humoru a nekorektních vtipů doplní písně britské kapely Tiger Lillies s českými texty.

Poslední interiérovou premiérou sezony bude komorní hra Pochyby a poté se herci přesunou na svou letní scénu na vyhlídce hradu Kunětická hora. Tam odehrají českou pohádku Jana Wericha Tři veteráni tak, jak ji diváci znají z filmu Oldřicha Lipského a Zdeňka Svěráka.

Vedle kmenového režiséra Petra Novotného a Filipa Nuckollse, který ve Východočeském divadle již jeden titul na velké scéně nastudoval, zavítá do Pardubic hned pětice režisérů - Janka Ryšánek Schmidtová, Kasha Jandáčková, Pavel Krejčí, Petr Štindl a Miroslav Hanuš.

Spolu se scénickým čtením a řadou hostujících souborů doplní nabídku nové sezony i poetické pořady v klubovém Poediu. „Už teď připravujeme večery ke stovkovým výročím básníků Jiřího Ortena a Ivana Blatného,“ dodala Pithartová.

Herecký soubor ale kromě zajímavé práce čekají i ztráty. Odcházejí Milan Němec, Štěpánka Fingerhutová a Jana Ondrušková. O jejich nástupcích se jedná.