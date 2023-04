Festival smíchu zná vítěze. Komedii roku sehrály Dejvice, cenu má i Svěrák

Proč se matka se svou dcerou stýká jen na dálku a proč bydlí ona v domě a mladá rodina na okraji města? A proč ještě nemají děti? A koho lidový sněm městských klepen a klevetníků v jedné omšelé italské kuchyni odsoudí do role blázna?

Na tyto otázky se snaží vypátrat odpovědi Dejvické divadlo. Jejich šmejdění v životech nově přistěhovavší se rodiny s názvem Každý má svou pravdu se stalo Komedií roku.

„Hlavní postavy se nezabývají tím, co je a není pravda, ale strašně se snaží odhalit nějaký soukromý skandál. A pošmáknout si na něm. Herci hrají v kuchyni, z níž se stane bublina. To, že je uzavřená, vidíme, když dovnitř vstoupí někdo informovat o volbách. O to se ale hrdinové vůbec nezajímají, ani o Mussoliniho a fašismus. Zabývají se jen skandálem,“ řekla členka odborné poroty Jana Paterová. Režisér Michal Vajdička by podle ní nemohl tuto koncepci udělat, kdyby neměl k dispozici skvělý soubor.

„Skládá se z hereckých individualit, ale každá je součástí kolektivu, a přitom tu individualitu neztrácí. Nevím, jak to dělají, ale je to charakteristické pro Dejvické divadlo a moc mě to baví,“ řekla Paterová.

Kromě odborné poroty ocenila tuto komedii také ta studentská. Za roli hlavní drbny Amálie si z Pardubic odvezla cenu za nejlepší herecký výkon Klára Melíšková, která před měsícem získala Českého lva pro nejlepší herečku v hlavní roli.

Nejlepším hercem Festivalu smíchu se stal Jan Sklenář. Porota měla možná trochu problém, v jaké kategorii mu ji udělit. Sklenář totiž exceloval v ženské roli Královny noci v Mozartově opeře Kouzelná flétna v podání Divadla v Dlouhé. Kvůli ní se čtyři měsíce učil zpívat ženským hlasem.

Dvě ceny pro Kouzelnou flétnu

„Oslovil jsem Vladimíra Richtera, svého profesora z dětství a velkou pedagogickou osobnost, u něhož jsem jako dětský soprán zpíval barokní hudbu. On přijal výzvu naučit mě, tenorbarytona, koloraturní soprán jako velký pedagogický úkol. Velmi mi pomohla také operní pěvkyně Vanda Šípová, která má roli Královny noci v repertoáru,“ řekl Sklenář.

Kouzelnou flétnu režírovalo duo SKUTR, které v pondělí získalo za nevšední komediální zpracování Kouzelné flétny Cenu za nejlepší režii a Cenu odborné poroty.

„Kouzelná flétna je naprosto mimořádné dílo, které trápí i těžší divadelníky. Zejména Schikanederovo libreto je označováno za škvár a jsou v něm hledány filozofické hloubky. Kdo uvěří, že je to velká pohádka o lásce, stráví s touto inscenací krásný čas. A takhle v ní uvěřilo duo SKUTR, stejně jako soubor. Viděla jsem mnoho Kouzelných fléten operních, mnoho z nich pohříchu velmi nudných. Pořád čekám, až někdo tuto inscenaci zahraje tak, jak Miloš Forman předvedl v Amadeovi, tedy divočinu a kouzelnou hru, jak se to v té době hrálo,“ řekla divadelní kritička Radmila Hrdinová.

Divadlo v Dlouhé podle ní vsadilo na naivitu a krásu pohádky. „Hlubokosklon před souborem, který se chopil nelehkých pěveckých úkolů. Myslím, že si diváci uvědomili, co je za tím práce připravit inscenaci, aby vyšla takto nalehko,“ řekla Hrdinová.

Kmotrem tohoto představení byl stand up komik Petr Vydra, ocenil spojení herectví, zpívání a jemné parodie různých klišé. „Když Martin Matejka zpíval, že zní zvonky, jako kdyby nás informoval a my o tom věděli kvůli němu,“ řekl Vydra. U diváků bodovala Hra, která se zvrtla, kterou se v Pardubicích minulý týden prezentovalo Divadlo F. X. Šaldy z Liberce.

Cenu Génia smíchu za osobitou dramatickou tvorbu pro Divadlo Járy Cimrmana obdržel Zdeněk Svěrák.