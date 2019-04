Nová průhledná pardubická galerie má navázat na centrum města

Takřka před rokem posvětili odkup nejstarší části Winternitzových mlýnů krajští zastupitelé. Nyní hejtmanství představilo, jak bude nové sídlo Východočeské galerie vypadat.

„Na jednu stranu musíme ctít podobu, kterou dal tehdy průmyslové stavbě slavný architekt, a na druhou stranu by zde měla vyrůst moderně vybavená kulturní instituce, která dokáže využít industriální prvky původní budovy,“ řekl náměstek hejtmana pro majetek, kulturu a investice Roman Línek.

„Mohl by to být takový protějšek Pernštýnského náměstí v podobě 21. století,“ řekl autor návrhu architekt Petr Všetečka. Budova má pět podlaží, nelze však zapomenout ani na to šesté, tedy střechu, kde se nabízí vcelku neobvyklý pohled na rovinaté Pardubice shora.

Vchody do galerie od Chrudimky budou hned dva. Návštěvníky uvítá vstupní hala s recepcí a přes ochoz budou stoupat do výstavních prostor.

„Vždy se prochází minimálně přes dvě patra, pracuje se s vertikálním pojetím. Z recepce se prochází do prvního patra, poté se dál postupuje do knihovny, kterou disponuje Východočeská galerie a která bude prosklená,“ popisuje budoucí sídlo Východočeské galerie Línek.

Ve třetím nadzemním podlaží bude uzavřená samostatná expozice a poté budou lidé stoupat dvěma patry, které propojí desetimetrová výstavní plocha. Proto bude horní sál jen dvoutřetinový. V nejvyšším patře vznikne společenský sál a tvůrčí ateliér, který budou využívat hlavně školy, ale bude také k dispozici pro všechny zájemce.

Týmu kolem architekta Všetečky trvalo skoro rok, než vznikla finální podoba galerie.

„My jsme s tím zápasili moc. U památek je to vždy velká výzva. Pomalu jsme přicházeli na to, jak Gočár pracoval. Dostal technologické zadání od mlynářů a zároveň měl ambici vytvořit velkou architekturu. Takže dvojznačnost budovy navenek a dovnitř je na tom obtížná. Galerie bude najednou průhledná, návštěvníci se totiž všude dostanou. Musíme usilovat o daleko větší soulad exteriéru a interiéru. Až na obřím modelu jsme viděli, jak postupovat, že návštěvníci vlastně projdou jedním velkým řezem,“ popsal Všetečka, který podobně navrhoval umístění galerie, knihovny a muzea do nevyužitých továrních budov ve Zlíně.

Budovy jsou industriální, ale nesrovnatelné

Obě přestavby ale vidí jako nesrovnatelné, i když je spojuje industriální charakter areálů. Jenže zatímco budovy ve městě Tomáše Bati stojí v kopcovitém terénu, Gočárova stavba je umístěna v rovině.

Stavět, bourat a měnit by se mohlo příští rok. Kraj nyní dokončuje dokumentaci pro stavební povolení, na konci roku by mohl vybrat zhotovitele.

„Přeměna na Východočeskou galerii nás vyjde na 300 milionů korun, necelou třetinu pokryjí peníze z Evropské unie, ještě však zvažujeme, jak získat větší podporu z unijních prostředků,“ řekl Línek.

Veřejnost se s modelem budoucí galerie i s některými výkresy a vizualizacemi bude moci seznámit na výstavě Východočeské galerie v Pardubicích s názvem Proměna mlýnů, a to v Domě U Jonáše od 8. dubna do 9. června.

„Naše galerie se tímto krokem bude moct přiřadit k dalším institucím ve světě, které vznikly v bývalých továrnách a průmyslových areálech, jako jsou třeba Tate Modern v Londýně, Baltic Centre ve Velké Británii, nebo Museokeskus Vapriikki v Tampere ve Finsku. Po sedmdesáti letech své existence se zároveň dočká důstojného zázemí,“ řekla ředitelka Východočeské galerie Hana Řeháková.

Od majitelů Automatických mlýnů, manželů Smetanových, si část areálu koupilo také město Pardubice. Vybuduje zde městskou galerii a Centrální polytechnické dílny, které budou sloužit školám i veřejnosti.