Muži vybuchla tlaková lahev v náklaďáku, vážně popálený skončil v nemocnici

Brána borců zůstane. Replika by nebyla výhodná, město ruinu u stadionu opraví

Město Pardubice upustilo od možnosti postavit na místě památkově chráněné Brány borců u CFIG Areny její repliku. Finančně by to nebylo výhodné a navíc by trvalo, než ostuda z centra města zmizí.