Hala v Poličce poškozená explozí k zemi nepůjde. Munička chce na lince obnovit výrobu

Firma stále čeká na konečný posudek statika, už nyní ale ví, že poškozenou budovu haly nebude nutné celou zbourat. Výrobní technologii chce opravit a doplnit o některé moderní prvky, řekl David Hác, předseda správní rady firmy STV Group, která má část areálu strojíren pronajatou.

„Když se dělá z gruntu nějaký proces, tak ho třeba dotáhneme a uděláme nějaký upgrade, aby výsledek by lepší. Zatím je to ale předmětem diskusí,“ uvedl Hác. Podle něj by část technologie mohla být obnovena do šesti měsíců, část do konce roku nebo do dvanácti měsíců, záležet bude i na nutných stavebních opravách.

STV Group dříve uvedla, že explozi způsobila pravděpodobně závada na technologickém zařízení, na kterém se vytavují střely kvůli jejich delaboraci, tedy likvidaci s opětným využitím surovin. Podle Háce byla poškozena i vedlejší linka na výrobu velkorážní munice. Ta má kapacitu 300 000 kusů za rok, zatím je mimo provoz. Výroba velkorážní munice pokračuje na jiné lince, kterou firma nedávno dokončila.

V úterý 25. března hořela jedna z hal, kde se vyrábí i likviduje munice a která následně explodovala. Jeden člověk při výbuchu utrpěl vážné zranění. Policie prověřuje případ jako obecné ohrožení z nedbalosti. Škoda se odhaduje na 120 milionů korun.

Poličské strojírny patří prostřednictvím společnosti STV Group do holdingu STV Invest, který má pronajatou část areálu firmy. Příčinu exploze vyšetřuje také Český báňský úřad. Při události bylo nutné evakuovat 740 zaměstnanců a 89 lidí z okolí.

26. března 2025

České zbrojařské skupině STV Group loni stoupl čistý zisk na 5,5 miliardy korun z předloňských 1,5 miliardy korun. Konsolidované tržby dosáhly téměř 14 miliard korun, zatímco v roce 2023 to byly podle výroční zprávy přibližně čtyři miliardy korun. STV Group je jediným výrobcem velkorážní munice v Česku. V letošním roce dosáhne kapacita firmy 300 000 kusů munice ráže 155 milimetrů a až 150 000 kusů velkorážové munice ostatních ráží. Přes 90 procent tržeb loni pocházelo z exportu. České armádě STV Group dodala materiál v hodnotě 580 milionů korun.

STV Group je součástí holdingu STV Invest Martina Drdy. Ten loni ovládl slovenskou strojírenskou společnost Matador Industries (nyní STV Machinery), která vyvíjí a vyrábí komponenty pro těžká obrněná vozidla a strojírenské celky pro vojenské užití. Letos STV Invest koupil padesátiprocentní podíl ve společnosti Promet Tools. Ta drží 35 procent akcií ve výrobci nákladních aut Tatra Trucks, STV Invest se tak stal vlastníkem 17,5 procenta akcií kopřivnické automobilky. Většinovým majitelem Tatry Trucks je zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.