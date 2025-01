Exploze výrobníku páry rozmetala přístřešek. Kvůli zamrzlé trubce a přetlakování

Čtyři jednotky hasičů vyrážely v úterý před polednem k ohlášenému výbuchu v Luži na Chrudimsku. Exploze se udála u rodinného domu v dřevěném přístřešku, který byl rozmetán po okolí. Mohla za to...

V Pardubicích leží ladem přes 100 prázdných městských bytů, potřebují opravu

Pardubice vlastní přes dva tisíce bytů. To je na české poměry hodně. Problém je v tom, že dost z nich je prázdných. Nejsou totiž v dobrém stavu a radnice je musí opravit. Pokud by to udělala a...