Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

Exploze nastala v areálu společnosti JHV v Rosicích u Pardubic. Podle zdrojů iDNES.cz tam testy prováděla externí firma. Na místě zasahovali hasiči i záchranáři.
Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé
„Na místě došlo k popáleninám u dvou mužů. Jeden byl těžce zasažený, ošetřovala ho pozemní posádka i letecká záchranná služba z Hradce Králové. Pacienta jsme transportovali s závažnými popáleninami do specializovaného centra v Brně. Druhý muž měl lehké popáleniny,“ sdělil redakci iDNES mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.