Chci vrátit Holicím duši, říká další člen rodinného klanu Výborných

„Chci městu vrátit duši. Říká se, že snahy dát o městu vědět začínají a končí na penězích. Podle mě však takovéto snahy začínají a padají na lidech,“ říká starosta Výborný, který jasně porazil dosud ve městě silnou ČSSD.

Byla právě ta nevýraznost Holic důvodem, proč jste se rozhodl kandidovat na radnici?

Viděli jsme, že je potřeba změnit řadu věcí. Kampaň jsme nevedli útočnou, to není mým stylem. Nabízím vizi, jak by to mohlo vypadat. Současný stav lidé vidí. V Holicích se nežije špatně. Ale z mého pohledu nám chybí podívat se, co je standard. Když v něčem žijete dlouhodobě, berete to za standard, ale už nepřemýšlíte, jak by to šlo jinak a líp. Holice by měly být přirozeným lídrem regionu. A nejsou. Jak na tom nyní jsme, dokládá že Holice přestaly být tahounem Dobrovolného svazku obcí Holicka. Náznaky z okolních obcí i kraje mě v tom jen utvrzují.

Po překvapivém volebním úspěchu vás do reality uvedl problém s halou. Ta se nakonec stavět nebude. Proč?

Sportovní halu jsme neodpískali. Nijak nezpochybňujeme, že během zimních měsíců je problém, aby kluby měly kde sportovat. Dnes jim hradíme náklady na dopravu dětí a mládeže do hal v okolí. Nicméně na začátku se mluvilo o tréninkové hale za 15 milionů. Pokryla by základní potřebu klubů. Zpracovala se studie, která byla předložena klubům, a každý klub si řekl, co by tam chtěl. A rázem byla vyprojektovaná hala za 62,5 milionů bez vybavení a navazujících věcí venku. Nyní jsme tedy opět na začátku a řešíme, jak v této věci postupovat dál. Na stavbu ve vyprojektovaném rozsahu nemá město peníze.

Ondřej Výborný Je mu 38 let a pochází z Heřmanova Městce. Vystudoval učitelství prvního stupně a hudební výchovy. Dálkově si pak dodělával speciální pedagogiku. Je pěstoun a odborně způsobilý vést přípravu pěstounů. Celkem 15 let pracoval v dětském domově, posledních sedm let vedl dětský domov v Holicích. Je ženatý, s manželkou vychovává dvě svoje děti a deset let pečují o dívku v pěstounské péči. Je bratrem poslance za KDU-ČSL Marka Výborného, který zvažuje kandidaturu na šéfa strany, a synem bývalého ústavního soudce a ministra obrany Miloslava Výborného. Po podzimních volbách se stal starostou města Holice na Pardubicku.

Dále zde máme také rozestavěnou rekonstrukci sportovního stadionu.

Ano. Při převzetí radnice byla rekonstrukce zastavená, protože se bývalé vedení nebylo schopné domluvit se zhotovitelem. Tento problém se podařilo odstranit během 14 dní. Náklady této akce byly původně proklamovány na 30 milionů korun. Nepočítalo se s tím, že když se kolem bude kopat, že i povrchy bude potřeba dát do pořádku. V rozpočtu rekonstrukce také chyběla řada položek. V projektu přitom byly. Třeba se zapomnělo, že když se zbourají střídačky, takže budou poté potřeba nové. Takových věcí je celá řada. Když se vše dopočítalo jen k tomu, aby byl celek funkční, tak jsme se dostali až skoro k 70 milionům.

Kde tedy vznikla chyba?

Nechci lézt nikomu do svědomí, jestli byly položky z projektu vytaženy záměrně tak, aby to vypadalo levněji. Nebo hrála roli neznalost, nevím. Ale chyba se stala.

Co s tím teď budete dělat?

Náklady narostly a úvěr, který si město vzalo na všechna sportoviště ve městě (včetně výstavby haly), použijeme na tuto rekonstrukci, která je rozdělaná. Dobré podmínky získají nejen atleti, ale například i hasiči a fotbalisté. Bohužel se na začátku nepracovalo se správnými čísly.

A jak to vypadá časově?

Stavba zase jede. Ale potřebujeme dobré počasí. Rádi bychom po prázdninách otevírali. Na rovinu říkám, že termín je optimistický.

Těch kostlivců na vás vypadlo nějak moc po bývalém vedení.

Rekonstrukce stadionu a hala vydá za celý hřbitov kostlivců. Venkovní sportoviště skutečně nebylo dobře připravené, minimálně v ekonomických otázkách. A už teď vím o dalších dodělávkách, na něž mě upozornili sami sportovci.

A když se vrátíme zpět k hale?

Na ni nemáme. Ani kdybychom dosáhli na nějakou dotaci, tak ne. Předchozí vedení chtělo na halu použít veškeré rezervy, které město má. Sice bychom byli bez peněz, ale hala by stála. A to počítali s výrazně nižší cenou rekonstrukce stadionu. Musíme se vrátit na začátek a srovnat priority města a reálné finanční možnosti za maximálního využití dotací. Stavět halu bez dotace nebudeme.

Co dalšího budete rozjíždět?

Změnili jsme rozhodnutí o rekonstrukci hřbitovního domku, místo toho postavíme nový. S tímto návrhem jako lepším řešením přišla nejen stavební firma, ale i stavební dozor a projektant.

A to bývalému vedení nikdo z nich neřekl?

To je otázka na bývalé vedení. Byl to rychle rozjetý projekt. Dále nás čeká větší zamyšlení nad tříděním odpadu, debata o zavedení městské policie. Je po tom ostatně poptávka i z okolních vesnic. Bude problém sehnat kvalitní lidi.

Městských strážníků je nedostatek i v jiných městech.

Netýká se to jen jich. Neobsazená místa máme na stavebním úřadě, sociálním odboru a úseku péče o byty. V některých případech jde o stav až kritický.

Kde vidíte rezervy, které byste jako starosta rád dohnal?

Hlavně v čerpání dotací. Ať už to jsou malé od kraje, tak větší od ministerstev. Nejsou napořád. Pokud je vyhlášená dotace, která zapadá do naší koncepce rozvoje, je škoda ji nechat ležet.

V plánu máte také senior taxi.

Nejdéle v příštím roce by mělo začít fungovat. Při debatách se seniory vyvolalo toto téma neskrývané nadšení a zájem. Senioři jsou skupinou občanů, kteří tvořili historii města, a je tak třeba jim jejich péči také oplatit. Plánů máme dost. Nechtěl bych zapomenout ani na zřízení pozice městského architekta. Někdo, kdo bude mít i mimoholický nadhled a zároveň náhled, co je u nás potřeba. Já osobně bych velmi stál o to, aby měly Holice svého genia loci. Ale to je hlavně náš úkol jako vedení. Aby nejen Holičáci věděli o městě víc, než jen že jsou rodištěm Emila Holuba.

Novinkou bude i participativní rozpočet.

Ten by měl sloužit k tomu, aby místní více přemýšleli o městě a sami si řekli, co jim chybí a kam bychom měli poslat peníze. Proto chci na tuto položku uvolnit v příštím roce půl milionu korun.

Pojďme ještě k vaší předchozí práci. Léta jste vedl holický dětský domov. Není vám líto, že jste opustil místo, kde se člověk cítí být jaksi potřebný?

Z funkce ředitele dětského domova se mi neodcházelo nijak moc špatně. Jednak věřím kolegyni, která pozici převzala, že ji zvládne, a jednak jsem na pozici nikdy moc nelpěl. Z pohledu dětí, které jsem opustil, mi to líto je. V dětském domově se každý pracovník dílem sebe stává součástí rodiny toho dítěte, mnohdy patří mezi jeho nejbližší. Byl jsem součástí mnoha rodin více než 15 let. Toto jejich opuštění bylo rozhodně nejtěžší.

Jak děti z domova přijaly, že budete dělat něco jiného?

Různě. Část z nich dobře a chodí na radnici za mnou dál jako za strejdou. Občas způsobí trochu povyku, ale to k nim patří. Někteří to ale berou jako velkou zradu, byť jsem s dětmi dopředu mluvil o tom, že kandiduji a že se může stát, že odejdu. Ale pravdou je, že jsem jim také říkal, že se to nejspíš nestane. A ono se stalo. U některých to bude trvat delší dobu, než se s tím srovnají. Trochu lze situaci přirovnat k rozvodu v rodině.

Nebude pro vás práce starosty dalším stupněm, abyste následoval svého otce (bývalý ústavní soudce Miloslav Výborný) a bratra (Marek Výborný - kandiduje na šéfa KDU-ČSL) do vyšší politiky? Lákalo by vás to?

Mě celostátní politika nikdy moc nelákala. Komunální politika je mi daleko bližší. Neláká mě to ani proto, že vím, jak taťka byl často doma, nebo spíš nebyl. Vyloučit to nemůžu, ale rozhodně se k tomu nechystám, když mám malou čtyřletou dceru. Říkám to se vší odpovědností někoho, kdo to zažil napřímo ze strany tatínka a nepřímo ze strany bráchy. Vím, že se i on snaží rodině dávat každou volnou chviličku, ale také, jak těžce se ty chvilky hledají.

A dostal jste od nich nějakou radu?

Přišli s důležitou věcí - a tou byla podpora. To bylo důležitější než všechny rady. Když člověk ví, že je někdo, kdo řekne, hele, má to smysl. Vnímám to tak, že to dokážeš. Taková podpora je pro mě důležitá.