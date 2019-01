Na přivaděči k D11 zemřel řidič osobního auta po střetu s kamionem

K vážné nehodě na namrzlé silnici byl přivolán i vrtulník Letecké záchranné služby, šoférovi menšího z vozů ale jeho posádka už pomoci nemohla.

„Řidič osobního auta zemřel před jeho příletem,“ řekl tiskový mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

Přesnou příčinu tragické nehody vyšetřují policisté.

„Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče kamionu negativní,“ řekla pardubická policejní mluvčí Dita Holečková.

Hasiči zabezpečili vozidla proti vzniku požáru a zamezili úniku provozních náplní.

Starostové pěti vesnic, jimiž dotčená silnice I/36 prochází, usilují o to, aby ji dostal do správy Pardubický kraj. Pak by se z ní stala silnice nižší třídy opatřená značkou, která vjezd kamionů nad určitou hmotnost zakáže.