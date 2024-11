Na Pardubicku odmítají stavbu vysokorychlostní trati, obce píšou i prezidentovi

„Psali jsme také ombudsmanovi a hejtmanovi, dopisy odešly tento týden. Reakce ještě nemáme. Bylo několik variant odbočky na Pardubice, už se to zúžilo do jedné. Ve Volči to mají asi 200 metrů od nejbližšího domu, u nás v Bělé by trať měla vést necelých 300 metrů od obydlené části,“ řekl starosta starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer (SNK - Běláci).

Obce v okolí Pardubic proti tomu letos sepsaly petici. Výrazněji se má podle plánů vysokorychlostní trať dotknout kromě Rohovládovy Bělé také Chýště, Volče, Kasalic, Vyšehněvic, Vlčí Habřiny a Přelovic.

„Oni nám tvrdí, že to slyšet nebude, že to bude splňovat hlukové limity. My tomu moc nevěříme. Ovlivní to rozvoj obce směrem k trati, tam bude stavební uzávěra. Znehodnotí to pozemky, obecní les, o jeho část přijdeme. Bude to obrovský zásah do krajiny a života lidí,“ řekl starosta Fišer.

Obce letos neuspěly s tím, aby trasa vedla přes stávající koridory a přes Hradec Králové. „Řekli nám, jak to nevyhovuje, jak se to tam nevejde. Když jsme se naposledy bavili v listopadu na veřejném projednání, tak nám odprezentovali, že odbočka do Pardubic zůstane,“ uvedl Fišer.

O vysokorychlostních tratích v pořadu Rozstřel promluvil náměstek Martin Švehlík ze Správy železnic:

Obce také čekají na verdikt centrální komise ministerstva dopravy. Pokud odbočku na Pardubice schválí, Správa železnic na trase bude dále pracovat. „Musí získat posudky EIA, SEIA a musí se to promítnout do zásad územního rozvoje. To je prostor, kde se můžeme ohradit a bránit,“ řekl starosta Rohovládovy Bělé.

Až 320 kilometrů v hodině

Naproti tomu Pardubice nedávno na jednání zastupitelů stavbu vysokorychlostní trati, která by měla vést do krajského města, podpořily. „Tento krok přinese nejen větší kapacitu pro běžné vlakové spoje a nákladní dopravu, ale také umožní zkrátit dobu cesty z Pardubic do centra Prahy přibližně na 35 minut,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO) v tiskové zprávě.

Správa železnic plánuje vysokorychlostní trati s rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Kromě těch projekt zahrnuje také tratě upravené pro rychlost 200 kilometrů v hodině, například úsek z Pardubic směrem na Českou Třebovou, i další modernizované konvenční tratě s rychlostmi do 160 kilometrů v hodině.

Jedna z plánovaných vysokorychlostních tratí z Prahy povede podél dálnice D11 na Chlumec nad Cidlinou a jedno rameno má odbočit na Pardubice. „Spolupráce s Pardubicemi přispívá k optimalizaci projektu a k tomu, aby co nejlépe reflektoval místní potřeby,“ řekl zástupce Správy železnic Marek Pinkava.