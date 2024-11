Obce přišly s návrhy vysokorychlostní železnice přes Opatovice. Neprošel žádný

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) letos v srpnu přijel do Lázní Bohdanče uklidnit naštvané starosty, kterým se nelíbilo, že kolem jejich obcí má vést pardubická větev vysokorychlostní tratě. Slíbil jim tehdy, že nechá prověřit trasu, se kterou starostové na jednání přišli. Slib splnil, ale výsledek starosty zklamal. Odborníci ze Správy železnic dospěli k závěru, že ani jednu ze tří navržených variant nelze použít.

„Takže to v podstatě skončilo tak, že i nadále prosazují trasu kolem obcí Voleč, Rohovládova Bělá a Vlčí Habřina. Zatím jsme se s tím nesmířili, ale naše možnosti se tomu bránit, nejsou velké,“ řekl starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

Plánovaná vysokorychlostní trať vedoucí přes Hradec Králové do Polska bude mít část od Běchovic do Poříčan společnou s rychlodráhou do Brna a dále bude kopírovat trasu dálnice D11. Jižně od Chlumce nad Cidlinou se počítá s odbočkou do Pardubic, která by dvěma oblouky měla od Chýště vést kolem Rohovládovy Bělé, Přelovic a za Opočínkem se napojit na koridor.

Starostové malých obcí mezi dálnicí D11 a koridorem na západ od Pardubic to odmítají, bojí se hluku, narušení krajiny a záboru půdy. Navrhli proto, aby trasa vedla podél dálnice, stočila se mezi Čeperkou a Opatovicemi nad Labem a napojila na trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, případně aby vedla přes Hradec Králové.

Nápad odmítají v Opatovicích nad Labem

Správa železnic jejich návrhy posoudila a odmítla. „Varianty A – C prodlužují cestovní dobu o přibližně deset minut, přínos VRT zmenšují na polovinu. Množství kolizních bodů znamená zpomalení řady dalších vlaků každou hodinu,“ uvádí se v dokumentu Správy železnic.

Tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda uvedl, že státní organizace posuzovala dva návrhy obcí trasy VRT. „Správa železnic ještě jeden z obecních návrhů technicky dopracovala. Z porovnání se pak opět ukázala jako nejlepší ta původní, obcím již představená varianta. Obstála jako provozuschopná, ekonomicky nejvýhodnější a k přírodě i lidem v okolí nejšetrnější,“ uvedl Gavenda.

Cesta přes Hradec Králové je podle odborníků kvůli velkému počtu kolizních míst neproveditelná. Nejlépe vyšla varianta vedoucí mezi Čeperkou a Opatovicemi, která by se hned za Čeperkou napojila na trať vedoucí na Pardubice. Náklady na tuto trasu VRT vycházejí na přibližně šestnáct miliard, což je o čtyři až šest miliard méně než trasa kolem Přelovic, zabrala by také o pětinu méně půdy. Prodloužila by však cestu z Prahy do Pardubic z 36 minut na 46 minut.

Vůbec by se nelíbila jiným obcím, podle odborníků by bylo dokonce nutné provést demolici některých obytných budov. „Varianta má zásadní negativní dopady do Lhoty pod Libčany a Čeperky,“ uvedla Správa železnic.

Starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout nápad na takovéto vedení VRT považuje za absurdní. „Máme tu modernizovanou železnici, dálnici D35, silnici I/37. Jsme těmito stavbami obklíčeni. Aby tu vedla ještě vysokorychlostní trať, to snad nemůže nikdo myslet vážně, to je úlet,“ řekl Kohout.

Zástupci Správy železnic už letos v srpnu avizovali, že návrhy na alternativní vedení vysokorychlostní tratě nikam nepovedou. Soupravy by podle nich před zatáčkou na Pardubice musely brzdit a ztratily by rychlost. „Napojí se do uzlu Pardubice v místě, kde to vůbec není kapacitní, kde se sjíždějí vlaky od Hradce Králové a od Chrudimi,“ uvedl Marek Pinkava ze Správy železnic.

Obce kolem budoucí větve VRT nyní doufají, že investici nepodpoří Centrální komise ministerstva dopravy, která bude muset posoudit, zda bude mít tato stavba dostatečně velký ekonomický přínos.

