Fotbalisté Pardubic mají za sebou nejhorší sezonu v nejvyšší soutěži od postupu v roce 2020. Do poslední vteřiny byl ve hře jejich pád do druhé ligy, nakonec se však v baráži s Chrudimí zachránili. V...

Pokud počasí dovolí, bude to na severní polokouli první představení jediného letuschopného bombardéru Avro Anson původní verze Mk.I na světě. Již tuto sobotu 7. června má přiletět na Aviatickou pouť...

Dráha na pardubickém letišti je opravená. Už odletěl první charter do Turecka

Pardubické letiště po opravě dráhy obnovilo provoz, první let zamířil v pondělí ráno do turecké Antalye. Firma EBA by i letos ráda odbavila 200 tisíc pasažérů.