Trest za vraždu družky sekáčkem platí, rozhodl soud. Muž si odsedí 23 let

Podle verdiktu usmrtil ženu zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Sedmašedesátiletý muž se k činu přiznal. „Podmínky pro uložení výjimečného trestu máme za splněné,“ uvedl předseda odvolacího senátu Robert Fremr.

Soud přihlédl mimo jiné k surovosti činu, podle verdiktu žena umírala nejméně deset minut. Trest podle soudce vystihuje jak závažnost přitěžujících okolností, tak menšinově i polehčující okolnosti.

Fremr doplnil, že lítost, kterou Špaček nad svým činem projevil, nebyla upřímná. Špaček ženu zabil loni v dubnu. Počkal si, až půjde spát a poté ji napadl sekáčkem na maso. Družka se mu snažila utéct, útočník ji ale dostihl a dál na ni útočil. Když žena upadla na zem, vzal z odkapávače kuchyňský nůž a začal ji bodat. Poté ji ještě škrtil. Podle obžaloby žena utrpěla mnohonásobná bodná a sečná poranění na hlavě, krku i těle. Žádné z nich nebylo samo o sobě smrtící, žena zemřela kvůli krvácivému šoku.

Muž se po činu sám udal policii. Obžalovaný tvrdil, že se s družkou domluvili na společném odchodu ze života s tím, že on ji usmrtí a potom spáchá sebevraždu. Soudy sice nevyloučily, že by partneři o takové možnosti v minulosti mluvili, nedospěly ale k závěru, že by žena k usmrcení svolila a ponechala je na obžalovaném.

„Nikdy nedošlo k tomu, že poškozená výslovně požádala o to, aby ji usmrtil,“ konstatoval dnes Fremr. Poukázal na to, že se žena útoku intenzivně bránila. Státní zástupkyně Lenka Faltusová v odvolání požadovala, aby soud muži zpřísnil trest o dva roky. „Trest, který byl nalézacím soudem uložen, je trestem nedostatečným,“ řekla soudu.

Upozornila na to, že znalci u obžalovaného prakticky vyloučili resocializaci, čin navíc spáchal na osobě blízké. Podle Špačkova obhájce pardubický krajský soud při ukládání trestu nezohlednil polehčující okolnosti a doznání obžalovaného. Žádal zrušení rozsudku a vrácení případu krajskému soudu. Obě odvolání soud zamítl.

Pár spolu žil sedm let, žena pracovala jen výjimečně, muž s přestávkami asi dva roky, poté byl nezaměstnaný a nakonec dostal starobní důchod. Kvůli selhání jater musel v září 2021 přestat s pitím alkoholu, partnerka v tom však pokračovala. Obžalovaný u krajského soudu tvrdil, že nedělala nic, přestalo ji všechno bavit a neměla o nic zájem.

Dnes v závěrečném prohlášení odmítl, že by ženu dehonestoval, podle svých slov ji naopak ve svých výpovědích chválil. Podle znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie Špaček trpí trvalou histrionskou poruchou osobnosti. Projevuje se například přehnaným soustředěním na vlastní osobu, snahou vyniknout ve společnosti a získávat si neustálou pozornost, teatrálností, labilitou a povrchností. Je také narcistický a vyhýbá se zodpovědnosti.