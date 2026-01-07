Netušili jsme, že zemře, hájil se vrah. Přitom oběť mučili, mrtvolu pak uvařili

Ústavní soud neshledal důvod k zásahu do pravomocného rozsudku v případu umučení muže na Svitavsku. Podle soudců si Pavel Jireček i jeho komplic Alexandr Golubničenko museli být vědomi toho, že jejich jednání může vést ke smrti a výjimečný trest 26 let vězení pro Jirečka soud potvrdil.
U Krajského soudu v Hradci Králové začalo hlavní líčení se dvěma obžalovanými,...

U Krajského soudu v Hradci Králové začalo hlavní líčení se dvěma obžalovanými, kteří podle spisu v Pohodli u Litomyšle utýrali spoutaného muže. Jeho tělo uvařili a zbytku tkání a kostí se zbavili různými způsoby. Vězeňská sužba přivádí do soudní síně obžalovaného Pavla Jirečka (v červené košili) a Alexandra Golubničenka. (15. dubna 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

U Krajského soudu v Hradci Králové začalo hlavní líčení se dvěma obžalovanými,...
U Krajského soudu v Hradci Králové začalo hlavní líčení se dvěma obžalovanými,...
Obžalovaní Pavel Jireček (vlevo) a Alexander Golubničenko u Krajského soudu v...
U Krajského soudu v Hradci Králové začalo hlavní líčení se dvěma obžalovanými,...
Za umučení muže v domě na Svitavsku si Pavel Jireček s konečnou platností odpyká výjimečný trest 26 let vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud (ÚS). Rozhodl loni bez veřejného jednání, dnes usnesení zpřístupnil ve své databázi.

Jireček se činu dopustil s Alexandrem Golubničenkem, jenž si vyslechl osmnáctiletý trest a nepodával ani dovolání k Nejvyššímu soudu, ani ústavní stížnost.

Jireček si stěžoval na opomenuté důkazy a poukazoval na extrémní rozpory v rozsudku. Tvrdil, že obžalovaní nepočítali s tím, že oběť zemře, naopak se snažili vězněnému muži pomoci, když se jeho stav zhoršil. ÚS ale nenašel důvod k zásahu.

„Stěžovatel a spoluobžalovaný si museli být vědomi toho, že kombinace fyzického a psychického násilí, uvěznění v nevyhovujících podmínkách, nedostatek potravy a tekutin a další trýznivé praktiky mohou vést ke smrti poškozeného, a s tímto následkem byli srozuměni, když v jednání pokračovali a nepřivolali pomoc,“ stojí v usnesení.

Mrtvolu vařili tři hodiny. „Byly to čtyři kýble kostí a čtyři tkání,“ řekl muž

Jireček a Golubničenko 16. července 2022 na Břeclavsku nejprve přinutili svého známého, aby nasedl k nim do auta. Dvojice chtěla oběť potrestat, zřejmě za předchozí ukradení marihuany a několika set korun. Podle rozsudku muže odvezli do sklepa domu v obci Lubná na Svitavsku, kde ho dvě až tři hodiny bili a drželi svázaného. Poté muže přemístili do Jirečkova bydliště v obci Pohodlí u Litomyšle. Ve sklepě ho tam zanechali několik dní, a to nedostatečně oblečeného a připoutaného řetězem za ruce k traverze. Pokračovali v jeho napadání a dávali mu pervitin.

Mladík po několika dnech přestal přijímat potravu a pachatelé ho poté našli v bezvědomí. Tvrdili, že ho vynesli do domu, umyli a nakrmili a posléze mu dali léky na spaní, po kterých už se neprobudil. Těla se zbavili tak, že ho uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky rozvezli po okolí obce. V domě poté zahladili stopy. Státní zástupce počínání obou mužů připodobnil k nacistickému gestapu, dostali se prý „na samou hranici lidskosti“.

Nejvyšší soud se vrátí k brutální vraždě v Pohodlí, přezkoumá trest nad vrahem

U odvolacího Vrchního soudu v Praze Jireček tvrdil, že nikoho nezabil, ani zabít nechtěl. „Vražda to prostě nebyla, ten kluk prostě dostal špatný léky,“ hájil se Jireček. „Otravoval s blbostma, dal jsem mu lék, aby usnul,“ uvedl Golubničenko, podle kterého se o muže ve sklepě starali.

Právě Golubničenko se dříve přiznal policii. Obžaloba tak stála zejména na jeho výpovědi, na rekonstrukci z místa činu a na výpovědích svědků. Nejvyšší soud konstatoval, že zpočátku možná pachatelé nechtěli oběť zabít, postupem času jim ale muselo být jasné, že nepřežije. Praktikovali na něm „mučicí a devastační praktiky postihující fyzický i psychický stav natolik, že poškození jeho života již bylo nevratné“.

