Klidná lokalita. Prostorný rodinný dům v obci Pohodlí, která leží 5,5 kilometru jižně od Litomyšle. Na první pohled místo, které je podle inzerátu jako stvořené pro bydlení. Jenže události, které se zde před několika lety odehrály, měly k poklidnému životu a pohodě hodně daleko. Připomínaly spíše scénář toho nejděsivějšího hororu.
V červnu 2022 v domě dva muži spáchali mimořádně brutální zločin, který státní zástupce během soudního líčení přirovnal k praktikám nacistického gestapa. Podle něj jejich počínání překročilo „samou hranici lidskosti“.
Díky svým rozlehlým prostorám nabízí široké možnosti využití pro nového majitele.