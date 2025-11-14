Vleklé spory skončily vraždou. Ženu v Přelouči zastřelil spolubydlící senior

V souvislosti s násilným úmrtím devětatřicetileté ženy v Přelouči na Pardubicku kriminalisté obvinili z vraždy jednasedmdesátiletého muže. S obětí, jejíž tělo bylo nalezeno ve čtvrtek večer, žil ve společné domácnosti. Podle vyšetřovatelů byly motivem dlouhodobé neshody. Celkem policisté zadrželi dva lidi. Obviněného poslal soud v pátek do vazby, druhý zadržený byl propuštěn.
ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Od úterního večera prověřovali kriminalisté násilnou smrt devětatřicetileté ženy v Přelouči na Pardubicku. Podle policie byla situace zprvu nepřehledná, a proto byli zadrženi hned dva podezřelí, kteří se na místě činu nacházeli.

Další vyšetřování a prověřování dovedlo policisty k jednomu ze zadržených. „Bylo zjištěno, že za smrtí ženy stojí jednasedmdesátiletý muž z Přelouče, se kterým žena žila delší čas ve společné domácnosti. K jejímu usmrcení došlo v úterý během dne a podezřelý použil legálně drženou zbraň. Motivem měly být dlouhodobější vzájemné neshody,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Muž se k činu přiznal. Druhého zadrženého muže policie propustila a dále bude v případu vystupovat jako svědek.

Podezřelého seniora policie obvinila ze zvlášť závažného zločinu vraždy a v případě, že bude pravomocně odsouzen mu hrozí 10 až 18 let ve vězení.

Policisté v Přelouči vyšetřují násilnou smrt ženy, zadrželi dva podezřelé

Podle policie nelze vyloučit ani zpřísnění právní kvalifikace v průběhu dalšího vyšetřování. Kriminalisté podali podnět na vzetí obviněného do vazby a soudce Okresního soudu v Pardubicích v pátek jejich návrhu vyhověl. Obviněný tedy skončil ve vazbě.

„S ohledem na počáteční stav vyšetřování po dohodě s dozorovým státním zástupcem nebudeme poskytovat další informace,“ dodala Holečková.

