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Vražda v Chrudimi u soudu. Zabíjel mladistvý, s obětí se znal, tvrdí obžaloba

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  9:54

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Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026) | foto: Policie ČR

U pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s mladistvým, který je obžalovaný z vraždy muže. K útoku došlo 10. února letošního roku na sídlišti v Chrudimi. Napadený zemřel po převozu do nemocnice.

Obžalovaný, jehož policie na místě činu zadržela, i oběť se znali. Jednání je kvůli nízkému věku souzeného v době činu neveřejné.

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

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Protože byl v době činu mladistvý, nemůže policie, soud ani státní zastupitelství poskytovat k případu bližší informace. Dnes má soud v plánu výslech obžalovaného a čtení listinných důkazů, případně v tom bude pokračovat i ve čtvrtek. Na 2. září jsou naplánované výslechy znalců.

Podle dříve zveřejněných policejních informací napadl útočník v bytě v Chrudimi muže, který později zemřel v nemocnici. Policie agresora na místě zadržela. Podle mluvčího Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Milana Šimka nelze až do doby vyhlášení rozsudku sdělovat žádné bližší informace. Podle zdroje iDNES.cz došlo v bytě k útoku nožem na otce rodiny.

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Letos se v Pardubickém kraji staly čtyři vraždy či pokusy o ně. Kromě případu v Chrudimi v únoru policie obvinila šestatřicetiletého muže z vraždy o 17 let staršího člověka na jedné z ubytoven v Žamberku na Orlickoústecku. Zadrželi jej na místě činu, k němuž se přiznal.

V dubnu kriminalisté obvinili devětadvacetiletou ženu z pokusu o vraždu, za kterou jí hrozí deset až 18 let vězení. Podle obvinění vážně zranila šestačtyřicetiletou ženu nedaleko obchodního domu Globus. Motivem byla žárlivost a rozepře. Od května čelí obvinění z vraždy mladík, který napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, podlehla po převozu do nemocnice.

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Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři byly motivovány osobními vztahy, jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.

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