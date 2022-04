Matku muž zabil zřejmě kvůli neshodám v domácnosti, hrozí mu až 18 let

Vazební jednání proběhlo přímo v pardubické nemocnici.

„Není to příliš obvyklé, ale do Pardubic přijel soudce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který rozhodl o vzetí muže do vazby, kam byl muž ihned převezen,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Sedmatřicetiletý muž byl hospitalizován, když se po činu pokusil o sebevraždu. Několikrát sám sebe bodl do břicha.

„Pak se šel udat, cestou na policii se ale ještě stavil v obchodě pro plechovku piva. Na služebně mu byla poskytnuta první pomoc a v nemocnici se podrobil urgentní operaci,“ řekl hlavní vyšetřovatel případu František Vychytil.

K vraždě došlo ve středu 30. březnave Vysokém Mýtě, syn své 66leté matce zasadil několik bodných ran po celém těle. Důvodem měly být jejich dlouhodobé spory ohledně společného soužití v domácnosti.

„Muž u své matky bydlel dlouhodobě, ale před rokem ztratil zaměstnání a zřejmě nepřispíval na domácnost tak, jak by si jeho matka představovala,“ řekl Šimek.

Policie už sedmatřicetiletého muže obvinila ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za který mu hrozí deset až osmnáct let vězení.

„Do budoucna ještě nelze vyloučit možné zpřísnění právní kvalifikace. Budeme ještě vyšetřovat, zda čin nebyl plánovaný, případně zda nebyl provedený zavrženíhodným způsobem,“ řekl Vychytil.