Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Autor: ,
  8:42
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy z Pardubicka. Jeden z obžalovaných podle spisu oslovil druhého, aby za finanční odměnu usmrtil jeho manželku. Důvodem byly dlouhodobé neshody a vidina zisku majetkového prospěchu. Oba jsou nyní obviněni z vraždy.

Pardubická pobočka krajského soudu. | foto: Jaroslav Hubený

Ve spisu stojí, že jeden z mužů za vidinou finančního zisku napadl ženu nejprve tak, že ji ramenem srazil na zem podesty prvního patra rodinného domu. S cílem usmrtit ji použil 40 centimetrů dlouhou ocelovou trubku, tou ženu uhodil nejméně devětkrát do hlavy a pětkrát do oblasti horních končetin. Poškozená tak zůstala nehybně ležet. Těmito údery jí způsobil bezvědomí, krvácení do mozku a zlomeniny lebky, na které následně v řádu několika minut zemřela.

Ženě podle obžaloby nasadil na hlavu igelitový pytel, zabalil její bezvládné tělo do deky a přenesl do kufru svého auta. Na místě činu pak zametl stopy a setkal se s druhým obžalovaným, který si jeho službu objednal. Po převzetí odměny a nástrojů pro zbavení se těla odjel na Chrudimsko, kde tělo zakopal v lese.

Případ se stal minulý rok koncem května na Pardubicku. Podle policie si jeden ze dvou obviněných mužů za finanční obnos ve výši 150 tisíc korun objednal usmrcení své manželky u toho druhého, který následně vraždu domluveným způsobem vykonal. Důvodem byly podle všeho dlouhodobé rozpory v manželství a s nimi spojené nadcházející rozvodové řízení, včetně vidiny zisku majetkového prospěchu.

Pátrání po pohřešované devětačtyřicetileté ženě z Pardubicka začalo loni 1. června, kdy její rodina nahlásila na policii, že není k nalezení. Ještě toho večera se rozjela pátrací akce, která trvala i následující dny. Kriminalisté po výsleších zjistili podezřelé okolnosti a následovaly domovní prohlídky i výslechy dvou podezřelých mužů, které policie obvinila z vraždy.

Tělo pohřešované ženy našli kriminalisté 4. června přibližně dvacet kilometrů od jejího bydliště. Jevilo známky násilné smrti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.