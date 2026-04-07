Žádnými bludy netrpěl, uvedl znalec. Soud potvrdil za ubodání družky 17 let

Autor: ,
  11:15aktualizováno  11:28
Pražský vrchní soud poslal v úterý Petra G., který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Potvrdil tak lednový verdikt královéhradeckého krajského soudu a zamítl mužovo odvolání. Pravomocně ho odsoudil za vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vrchní soud se případem zabýval již podruhé. První verdikt, podle kterého nebyl muž kvůli duševní poruše způsobené užíváním drog za čin odpovědný, zrušil. Znalec v revizním posudku uvedl, že Petr G. netrpěl poruchou s bludy. Muž byl dlouhodobým uživatelem metamfetaminu a v minulosti se pod jeho vlivem velmi závažného jednání dopustil.

Odvolací senát v čele s předsedou Michalem Hodouškem v úterý uvedl, že souhlasí s tím, že se prvoinstanční soud přiklonil k druhému posudku. Provedl ho znalecký ústav. „Trest je uložen i s ohledem na snížené rozpoznávací a rozlišovací schopnosti obžalovaného,“ prohlásil v odůvodnění soudce.

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce v Jevíčku. (3. dubna 2025)
Palackého náměstí v Jevíčku pod dohledem policie
16 fotografií

Soud podle něj přihlédl i k tomu, že vztahy mezi Petrem G. a jeho partnerkou byly z obou stran velmi konfliktní. Hodoušek uvedl, že má muž již devět záznamů v trestním rejstříku. Detence je pak podle něj nutná, protože psychiatrické léčení nebylo dostatečné.

Muž v odvolání tvrdil, že by soud měl posoudit jeho skutek jako zabití. „Byl to důsledek dlouhodobého příkoří, které mu partnerka způsobovala,“ uvedla jeho advokátka Lucie Kubínová. Petr G. doplnil, že ho žena připravila o dva byty a vytvářela na něj několik let veliký tlak, aby ji neopouštěl. Právnička uvedla, že by tak měl být potrestán nižším trestem v rozmezí od tří do deseti let. „Spokojená samozřejmě nejsem, domluvím se s klientem na dalším postupu,“ řekla po skončení jednání novinářům.

Vybouchl jsem, řekl obžalovaný. Boxerem s hroty zasadil družce třicet bodných ran

Muž ubodal partnerku 31 ranami dýkou, čin zaznamenaly pouliční kamery. Poté z místa odešel, policisté ho po pátrací akci zadrželi následující den. Je ve středním věku, přičemž drogy bral od svých 16 let, převážně pervitin a marihuanu.

Podle prvního znaleckého posudku si Petr G. postupně způsobil trvalou poruchu s bludy a v době napadení družky měl zcela vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti. Kvůli bludům si myslel, že ho partnerka tajně natáčí a videa s jejich sexuálním stykem sdílí na internetové pornografické stránky.

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy ženy v Jevíčku zadržela policie

Věřil také, že její známí mu podávají opiáty a provádějí na něm tajný výzkum. Revizní znalec ale uvedl, že opakované užívání pervitinu přivodilo muži psychotické stavy. Neznamená to ale podle něj, že by nebyl za své činy odpovědný.

Muž u prvoinstančního soudu svého činu litoval a usiloval o ústavní ochrannou léčbu namísto detence.

5. června 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

Kvůli žhářství v Pardubicích zadrželi další osobu. Na místě jich bylo víc, řekl Metnar

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Policie v souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích zadržela celkem pět lidí. Při návštěvě Slovenska to v pondělí řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO),...

Pátrání po vzácném papouškovi pomalu končí, naděje je podle odborníka malá

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Pátrání po vzácném papouškovi arovi hyacintovém, který na konci února ulétl chovateli na Hlinecku, se dostalo do slepé uličky. Odborník Norbert Souček, který se jeho hledáním intenzivně zabýval, nyní...

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Železniční koridor stojí. (3. dubna 2026)

Srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než hodinu zastavila v obou směrech provoz na koridoru mezi Prahou a Moravou v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč.

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu a poslal do vazby člověka zadrženého a obviněného v sobotu v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding. Soudce...

6. dubna 2026  10:48,  aktualizováno  16:18

Bývalé kanceláře ČSOB v centru Pardubic se promění na bytový dům

V budově u parku Bratranců Veverkových měla firma ČSOB Pojišťovna jedno ze...

V centru Pardubic vyrostou další byty. Tentokrát se bude stavět pouze pár kroků od pomníku bratranců Veverkových. Dělníci přebudují bývalou budovu ČSOB Pojišťovny.

6. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  11:42

Dvě soutěže pro nadané žáky? Kraj ukradl naši práci, zlobí se organizátor

Středoškoláci se zúčastnili soutěže, kterou připravila Asociace pro mládež,...

Podpora talentované mládeže v celé zemi podle odborníků pokulhává. Pardubický kraj je však výjimkou. Dvě desetiletí tu studenti připravují vědecké projekty a ti nejlepší bodují i na světových...

5. dubna 2026  8:05,  aktualizováno  10:05

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Bohačík trojkou s klaksonem rozesmutnil Pardubice, Nymburk si zajistil prvenství

Nymburští basketbalisté slaví těsnou výhru proti Pardubicím.

Tříbodový koš Jaromíra Bohačíka se závěrečným klaksonem rozhodl o vítězství nymburských basketbalistů v souboji prvního s druhým týmem ligy nad Pardubicemi 88:86. Dvacetinásobní čeští šampioni si...

4. dubna 2026  18:20,  aktualizováno  20:05

Dukla - Pardubice 0:2, domácí trefili břevno, dali si vlastní gól a zůstali na dně

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Votjěcha Patráka.

Fotbalisté Dukly záchranářský souboj nezvládli a nenavázali na poslední vítězství s Jabloncem. V 27. kole Chance ligy podlehli Pardubicím 0:2, které z boje o udržení pomalu prchají. Po hodině hry v...

4. dubna 2026  16:48,  aktualizováno  17:02

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Godwin: Hrát tuhle ligu bez tréninku? Smůla. Potřebujeme každý bod

Pardubický fotbalista Emmanuel Godwin v utkání proti Teplicím.

Před reprezentační pauzou řešil hlavně trable s disciplinárkou kvůli dvěma únorovým červeným kartám a taky mizerný výkon pardubických fotbalistů v Mladé Boleslavi, kde tým prohrál 0:2. Krajní bek...

4. dubna 2026  9:15

Budovy pardubické nemocnice propojil nový nadzemní koridor

Nový nadzemní koridor, který spojuje centrální urgentní příjem s tzv. starou...

Centrální urgentní příjem, nový hlavní pavilon Pardubické nemocnice otevřený před dvěma roky, se dočkal důležitého doplňku. Koridoru, který jej spojil se dvěma sousedními budovami.

4. dubna 2026  8:57

Vysoká prohra Sparty. Výsledek vypadá špatně, uznal Horák. Pešán: Je zavádějící

Sparťanský útočník Horák se neúspěšně snaží překonat brankáře Pardubic Willa.

První vzájemný duel v extraligovém play off po devatenácti letech, očekávaný, silně sledovaný. A i když dlouhou dobu vyrovnaný, nakonec semifinálový duel mezi hokejisty Sparty a Pardubic skončil...

3. dubna 2026  21:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.