Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Marek Votke
  15:50
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o rok starší družku. Vrchní soud v Praze totiž zrušil původní rozsudek krajského soudu, který muži pro nepříčetnost kvůli užívání drog loni uložil zabezpečovací detenci. Ta muži zůstala.
Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce v Jevíčku. (3. dubna 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...
Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...
Palackého náměstí v Jevíčku pod dohledem policie
Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...
16 fotografií

„Vrchní soud bagatelizoval mužovo užívání drog a chtěl přezkoumat jeho psychický stav. Zavázali jsme se tedy k vypracování revizního posudku, který jsme obdrželi v listopadu loňského roku,“ uvedl na úvod dnešního soudního líčení předseda senátu Miroslav Trávníček.

Šestatřicetiletý Petr G. byl původně souzen za přečin opilství, podle nového posudku však lze na jeho případ pohlížet jako na zvlášť závažný zločin vraždy, za což mu hrozilo až 20 let vězení.

„Obžalovaný trpí těžkou poruchou osobnosti, která vedla k rozvoji závislosti na drogách, především na pervitinu. Kvůli tomu byly v době činu narušeny jeho rozpoznávací schopnosti, zůstaly však zachované,“ vypověděl soudní znalec. I tak ale doporučil uložení detence, jako nejlepší prvek pro ochranu společnosti.

4. dubna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Případ se stal loni zkraje června na autobusové zastávce na náměstí v Jevíčku. Během rozepře muž podle obžaloby na svoji partnerku a matku své dcery vytáhl tlačnou pěstní dýku ve tvaru T, kterou ji jednatřicetkrát bodl. Žena na následky zranění zemřela.

„Vliv návykové látky byl v době činu spíš podpůrný, nijak zásadně však obžalovaného neodtrhl od reality. Po spáchání vraždy navíc jednal racionálně v podobě zametení stop a odchodu z místa činu,“ dodal soudní znalec.

Ubodal družku. Do vězení nepůjde, drogy z něj udělaly nepříčetného

Obhajoba Petra G. chtěla po soudu, aby trestný čin kvalifikoval jako zabití, a to kvůli předchozím neshodám dvojice. Muž u soudu tvrdil, že poškozená jej dlouhodobě psychicky týrala a vydírala, což před soudem potvrdila i jeho matka. „Poškozená neustále mému synovi něčím vyhrožovala a vyžadovala si jeho pozornost. Činila mu tím velké problémy, on s ní nechtěl mít nic společného, chtěl žít normální život,“ řekla.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová však trvala na zvlášť závažném zločinu vraždy, čemuž předseda senátu Trávníček vyhověl. Petrovi G. uložil 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Posléze má muž zamířit do zabezpečovací detence, která mu byla původně uložena.

„Senát se nakonec přiklonil k reviznímu posudku znalce, který označili vliv drog za spíše podpůrný, a muž moc dobře věděl, co dělá. Tito dva lidi se nikdy neměli potkat, a přesto neustále vyhledávali svou přítomnost. Poškozená možná nebyla příkladnou osobou, ale už nikdy nedostane šanci na svoji nápravu,“ řekl Trávníček.

Odsouzený nadále musí zaplatit dva miliony korun rodičům poškozené a další milion jejím dětem. 500 tisíc vlastní dceři a 500 tisíc synovi, kterého poškozená měla již z minulosti. Rozsudek zatím není pravomocný, procesní strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

5. června 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné...

Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

Obrat v kauze ubodané družky. Muž dostal sedmnáct let, až poté zamíří do detence

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potrestala 17 lety vězení šestatřicetiletého Petra G., který podle obžaloby v létě 2024 v Jevíčku na Svitavsku na autobusové zastávce ubodal svou o...

13. ledna 2026  15:50

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

Úsek D35 s nejdelším tunelem v Česku je blíž. Stavba začne letos, řekl šéf ŘSD

Stavbaři v Pardubickém kraji nyní pracují na stavbě dálnice D35 kolem...

Dostavba dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice se přiblížila. Ministerstvo dopravy vyzvalo tři zájemce, aby předložili své nabídky do léta. V druhé polovině roku by mohla být stavba zahájena....

13. ledna 2026  10:11

VIDEO: Takhle to vidí pes. Čtyřnohý parťák hasičů testoval speciální přilbu s kamerou

Služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje otestoval při...

Taktickou ochrannou přilbu pro psy otestoval při výcviku služební pes z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v areálu bývalých kasáren v Pardubicích. Je mimo jiné vybavena vestavěnou...

12. ledna 2026  16:58

Kraj odstranil reklamní plachty ze škol, Pardubice se přivýdělku vzdát nechtějí

V Pardubicích je stále u silnic dost reklam. A to i v blízkosti škol, jak je...

Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl, že střední školy, které spravuje, si už nebudou přivydělávat umisťováním velkoplošných reklam na ploty či budovy. Pardubická radnice však podobný krok odmítá....

12. ledna 2026  10:24

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Zámek v Litomyšli prochází velkorysou obnovou od roku 2023. Po opravách...

Lidé, kteří se mezi svátky nechali zlákat k návštěvě celoročně otevřeného zámku Litomyšl, aby si prohlédli vánočně vyzdobené interiéry, byli mile překvapeni hned po vstupu na první nádvoří. Po třech...

11. ledna 2026  11:01

Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno  21:51

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Advantage Consulting, s.r.o.
Stavbyvedoucí / Pozemní stavby – TOP mzda 70–90 000 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
nabízený plat: 70 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Firmy v Pardubickém kraji se s lidmi podělí o zisky, někde se bude přidávat

ilustrační snímek

Česká republika zažila z ekonomického hlediska slušný rok. Hlavně díky tomu velká část zaměstnanců v Pardubickém kraji obdržela v závěru roku bonusy nebo odměny. V mnoha firmách v regionu letos...

10. ledna 2026  8:40

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

9. ledna 2026  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.