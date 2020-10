Vraky musí z ulic pryč, majitele hledají města i přes Facebook

Najít večer na svitavském sídlišti Lány volné místo k parkování je poslední dobou skoro nemožné. Na vině je nejen nedostatek nových parkovacích míst, ale také to, že místa zabírají vraky.

Příkladů je několik, ale asi tím nejokatějším hříšníkem je majitel několika odstavených dodávek.

„Už dostal pokuty za špatné parkování. Staví je všude možně a dělá si z nich příruční sklady náhradních dílů. Zákon nám umožňuje, aby po půlroční lhůtě celý proces vstoupil do dalšího režimu. Bude mít dva měsíce na to, aby auta odstranil. Pokud ne, uděláme to za něj nově najatou odtahovkou, náklady po něm pak ale budeme vymáhat,“ říká starosta Svitav David Šimek.

Tím, kdo v první fázi vraky eviduje, je městská policie. Ta ve Svitavách předala ke konci září již 15 vraků k dalšímu projednání na odbor dopravy i díky lidem, kteří vrak nahlásili přes mobilní aplikaci Marushka.

V sousední Moravské Třebové evidují minimálně šest takových aut, ale způsob, jakým majitele aut oslovují, je jiný.

„Prostřednictvím zpravodaje a městského profilu na Facebooku jsme veřejně vyzvali všechny vlastníky odstavených vozidel, aby zajistili co nejrychlejší nápravu. Část z nich na výzvu reagovala pohotově a odstavená vozidla z veřejného prostoru odstranila dříve, než k odtažení přistoupila městská policie. Během letošního léta z ulic takto zmizela už tři vozidla, o dalších třech odstavených vozidlech na území města víme,“ uvedl mluvčí Moravské Třebové Václav Dokoupil.

Města začínají uzavírat smlouvy s odtahovkami

Že si samosprávy nový zákon teprve osvojují, ukazuje i fakt, že ne všechna města ještě mají uzavřeny smlouvy s certifikovanými odtahovými službami. Dřívější znění zákona totiž umožňovalo odtah vraku pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor. Zákon byl však bezzubý a nikomu se příliš nechtělo smlouvy uzavírat.

Nyní se k tomu chystají třeba v Moravské Třebové, Vysokém Mýtě nebo Poličce. Připraveni jsou už v Pardubicích, kde odtahy vraků zajistí Služby města Pardubic, ve Svitavách společnost Sportes ve spolupráci s odtahovou službou v Opatovci, v Ústí nad Orlicí zase městská společnost Tepvos nebo odborná firma věnující se ekologické likvidaci.

Jaká auta mohou z ulic zmizet? Pokud jde o vrak, musí se jednat o vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Dále je zakázáno stání vozidla na pozemní komunikaci, které má více než šest měsíců neplatnou STK.

„Odtah jednoho vozidla vyjde v řádech sta korun. Záleží na více aspektech prováděného odtahu. Celkové náklady za rok 2019 byly tři tisíce a za rok 2020 jsou náklady zatím nulové,“ odpověděl na dotaz velitel městské policie v Ústí nad Orlicí Martin Faltus.

Za odtah jednoho vraku si dva tisíce korun účtují v Pardubicích, kde je autovraků logicky nejvíc. V ulicích krajského města bylo na konci září 104 buď zjevně neprovozuschopných vozidel, nebo aut s propadlou technickou.

„Odtažena do areálu ve vlastnictví města byla zatím dvě vozidla. Odtahy budou pokračovat, v září byla schválena novela statutu města a svěření odstraňování vraků vozidel do kompetence městských obvodů. Přímo bylo osloveno asi 20 majitelů,“ řekl k rozjezdu nového zákona v praxi Radim Jelínek z kanceláře primátora pardubického magistrátu.

Asi tím největším svízelem bude pro policii dohledání majitelů některých vraků. Pokud se je po lustraci takového vozidla nepodaří zkontaktovat, ať už kvůli chybějící espézetce nebo nečitelnému VINu, začíná práce pro republikovou policii. Případně se úředníci pustí do hledání v databázích ministerstva vnitra a ministerstva dopravy.

„Pravdou je, že v některých případech to nemusí být zjistitelné, ale to jsou jednotky případů,“ uvedl velitel městské policie ve Svitavách Rostislav Bednář.