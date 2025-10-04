V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

Autor:
  16:26
V půlce sčítání v Pardubickém kraji vede s drtivým náskokem hnutí ANO, které podle průběžných výsledků obdrželo více než 35 procent hlasů a ve Sněmovně by posílilo o tři křesla. Následuje koalice SPOLU s 22 procenty, která by si udržela stejný počet mandátů. S velkým odstupem následuje STAN s více než 10 procenty hlasů. Do Sněmovny by se ještě dostali Motoristé, SPD a Piráti.
Fotogalerie4

Volební účast v Pardubickém kraji přesáhla 70 procent. (3. října 2025) | foto: Hana Lanková

Pardubický kraj bude v Poslanecké sněmovně zastupovat 10 poslanců. Získat mandát se snaží celkem 19 uskupení. V minulých volbách v roce 2021 to bylo o jednu kandidátku méně.

Poslanecké křeslo obhajují lídr kandidátky SPOLU a ministr zemědělství Marek Výborný, Karel Haas (SPOLU), Martin Kolovratník (ANO), David Kasal (ANO), Jana Hanzlíková (ANO), Tomáš Dubský (STAN) a Jiří Hájek (STAN).

Volby 2025

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb ANO. Jaroslav Faltýnek. (4. října 2025)
313 fotografií

Z průběžných výsledků zatím vyplývá, že díky kroužkování může v Pardubickém kraji získat mandát například Marie Kršková (SPOLU), starostka Orlického Podhůří, která je v lidoveckých kruzích také známá jako dcera Josefa Luxe. „Marketéři toho chtěli v kampani zlehka využít, ale pro voliče jsem byla jako každý jiný kandidát. Změna příjmení dělá strašně moc,“ nechtěla před volbami přeceňovat svůj původ zástupkyně lidovců, která byla na pátém místě kandidátky SPOLU.

Naopak Tomáš Dubský za STAN zřejmě ze Sněmovny vypadne a a vystřídá ho buď studentka Anežka Nedomová nebo náměstkyně ministra zdravotnictví a starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

Výsledky - Pardubický kraj

ANO 2011

34,83 %
strana získala 79 570 hlasů
5
+2

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,45 %
strana získala 53 565 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11 %
strana získala 25 139 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,86 %
strana získala 17 972 hlasů
1
+1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,65 %
strana získala 17 489 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,63 %
strana získala 17 436 hlasů
1
-1

Stačilo!

4,53 %
strana získala 10 349 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,15 %
strana získala 2 644 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 1 009 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 595 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,25 %
strana získala 573 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,18 %
strana získala 431 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,15 %
strana získala 365 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,15 %
strana získala 346 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 297 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,08 %
strana získala 187 hlasů
0
0

Volt Česko

0,08 %
strana získala 186 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,05 %
strana získala 133 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 107 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Novou tváří ve Sněmovně bude zřejmě také za Piráty sociální pracovnice Lenka Martínková Španihelová, které voliči dali přednost před lídrem krajské kandidátky Mikulášem Ferjenčíkem.

Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 70 procent a některé menší volební okrsky zaznamenaly účast i přes 80 procent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

ONLINE: Pardubice - Karviná 2:1, domácí bojují o první výhru, díky Tankovi otáčejí

Sledujeme online

Patří jim poslední místo v tabulce a stále ještě nezvítězili. První výhru zkusí pardubičtí fotbalisté vybojovat v 11. kole Chance Ligy proti Karviné. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  16:42

V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

V půlce sčítání v Pardubickém kraji vede s drtivým náskokem hnutí ANO, které podle průběžných výsledků obdrželo více než 35 procent hlasů a ve Sněmovně by posílilo o tři křesla. Následuje koalice...

4. října 2025  16:26

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Letohradské depo zaplní parní krásky, na koleje vyjede i válečná „padesátka“

Hned pět provozuschopných parních krásek se v sobotu sjede do železničního depa v Letohradu na Orlickoústecku. Na Podorlickou parní sobotu zavítají i v Rakousku nedávno zakoupené historické...

3. října 2025  14:09

Provoz v České Třebové byl obnoven, pracovní stroj ráno zastavil všechny vlaky

Na železničním koridoru mezi Českou a Dlouhou Třebovou byl v pátek ráno na více než hodinu přerušen provoz. Trakční vedení strhl pracovní stroj, část vlaků byla odkloněna přes Havlíčkův Brod. O...

3. října 2025  8:26,  aktualizováno  9:28

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

2. října 2025  16:13

Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám

Pardubičtí rezidenti na posledním zasedání zastupitelstva silně protestovali proti zavedení parkovného a dopravním úpravám na Židově. Radní však od plánu už neustoupí.

2. října 2025  15:34

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Nová sjezdovka F v horském středisku Dolní Morava musí zavírat se soumrakem, byť podle původního povolení mohla fungovat až do 21. hodiny. Rozhodl o tom nyní Krajský úřad Pardubického kraje. Úřad tak...

2. října 2025  10:23,  aktualizováno  14:06

Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se usadil...

2. října 2025  9:05

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...

1. října 2025  19:53,  aktualizováno  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.