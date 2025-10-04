Pardubický kraj bude v Poslanecké sněmovně zastupovat 10 poslanců. Získat mandát se snaží celkem 19 uskupení. V minulých volbách v roce 2021 to bylo o jednu kandidátku méně.
Poslanecké křeslo obhajují lídr kandidátky SPOLU a ministr zemědělství Marek Výborný, Karel Haas (SPOLU), Martin Kolovratník (ANO), David Kasal (ANO), Jana Hanzlíková (ANO), Tomáš Dubský (STAN) a Jiří Hájek (STAN).
Volby 2025
Z průběžných výsledků zatím vyplývá, že díky kroužkování může v Pardubickém kraji získat mandát například Marie Kršková (SPOLU), starostka Orlického Podhůří, která je v lidoveckých kruzích také známá jako dcera Josefa Luxe. „Marketéři toho chtěli v kampani zlehka využít, ale pro voliče jsem byla jako každý jiný kandidát. Změna příjmení dělá strašně moc,“ nechtěla před volbami přeceňovat svůj původ zástupkyně lidovců, která byla na pátém místě kandidátky SPOLU.
Naopak Tomáš Dubský za STAN zřejmě ze Sněmovny vypadne a a vystřídá ho buď studentka Anežka Nedomová nebo náměstkyně ministra zdravotnictví a starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.
Výsledky - Pardubický kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Motoristé sobě
Česká pirátská strana
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Hnutí občanů a podnikatelů
Levice
Novou tváří ve Sněmovně bude zřejmě také za Piráty sociální pracovnice Lenka Martínková Španihelová, které voliči dali přednost před lídrem krajské kandidátky Mikulášem Ferjenčíkem.
Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 70 procent a některé menší volební okrsky zaznamenaly účast i přes 80 procent.