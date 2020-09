V Pardubickém kraji chtějí hlasy lidí bývalí hejtmani i primátor

Zajímaví kandidáti do krajských voleb Radko Martínek - bývalý ministr pro místní rozvoj v Paroubkově vládě kandiduje na 14. místě 3PK hejtmana Martina Netolického.

Ivo Toman - bývalý hejtman kraje a vládní zmocněnec stavby silnice R35 se krčí až na 45. místě kandidátky ODS.

Vlastimil Pechanec - muž, který si odseděl 13 let za vraždu Roma Oty Absolona, kandiduje na čtvrtém místě strany DSSS.

Dušan Salfický - bývalý úspěšný hokejový brankář a manažer Dynama patří mezi stálice všech kandidátek hnutí ANO. Tentokrát jde do voleb ze 16. pozice.