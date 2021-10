Je to konec ANO, znělo od vítězů SPOLU. Piráti na Pardubicku pohořeli

Euforie nakonec zavládla ve volebním štábu koalice stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která obdržela více než 28 % hlasů, již před pátou hodinou odpoledne.

„Je to konec ANO i Andreje Babiše v Pardubickém kraji,“ prohlásil Marek Výborný, který v kraji od voličů získal nejvíc preferenčních hlasů a je jednoznačným vítězem voleb. Poslanec, někdejší předseda lidovců a do jara 2018 ředitel pardubického gymnázia Mozartova, který po vulgárních slovech prezidenta Miloše Zemana sundal jeho portrét ve své pracovně, získal přes 13 tisíc preferencí.

Velkým překvapením voleb je i zisk mandátu pro starostu Svitav Davida Šimka. „Přiznám se, že výsledek byl pro mě velkým šokem. Nečekal jsem, že získám tolik kroužků mimo Svitavy. Zatím se s tím srovnávám,“ řekl zjevně překvapený starosta, který jako nestraník za lidovce kandidoval ze šestého místa.

Naopak jednička ODS Radim Jirout neuspěl a lídr celé koalice Pavel Svoboda z TOP09 proklouzl do sněmovny jen tak tak. Šéf pardubické komorní filharmonie skončil až na čtvrtém místě. Do sněmovny se za SPOLU dostal ještě zastupitel Pardubic Karel Hass (ODS), který dostal druhý největší počet preferencí.

Volby 2021 Pardubický kraj Volební účast: 67,89 % SPOLU 28,52 %

ANO 26,84 %

Piráti a STAN 14,09 %

SPD 9,36 %

Druhé na pásce skončilo hnutí ANO, kterému dalo v kraji hlas necelých 27 % voličů. Nejvíc hlasů svěřili lidé Martinu Kolovratníkovi. Na rozdíl od posledních parlamentních voleb, kdy členové hnutí v bujaré náladě oslavovali vítězství v Tenis klubu, dali přednost hlavnímu štábu v Praze.

„V kraji stejně jako v republice bych to nazval nevýhrou. Čekali jsme víc. Samozřejmě bližší analýzy je brzo. Tohle byla z mého pohledu odpovědnost centrálního vedení, jak kampaň nastavili. Oni musí říct, proč to takhle dopadlo,“ řekl ČTK Kolovratník.

Kromě Kolovratníka v poslanecké lavici zasedne ještě primář dětského a novorozeneckého oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Jana Hanzlíková. Naopak dosavadní poslanec za ANO Jan Řehounek, který se před volbami zviditelnil osobní kampaní a se kterou navíc podle vlastních slov neměl nic společného, propadl.

ČSSD, která doplatila na čtyřleté působení ve vládě s Andrejem Babišem, jakoby dopředu tušila, jak dopadnou výsledky voleb. Volební štáb v Pardubicích letos nesvolala vůbec.

„ČSSD sklízí to, co zasela“, řekl hejtman

K nelichotivým výsledkům ve volbách se vyjádřil hejtman Pardubického kraje za ČSSD Martin Netolický, který byl necelý rok místopředsedou strany.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,77%

134 277 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

250 325 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 49,31%

5 637 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

„ČSSD sklízí to, co zasela. Bohužel se tento vývoj dal čekat, mockrát jsem vedení strany upozorňoval, že za vládnutí s oligarchou zaplatíme a nyní se tak děje. Na druhou stranu jsem rád, že voliči dali hlasy demokratickým stranám a Andrej Babiš jako premiér končí. Těším se na politický střet s nimi, protože bojovat proti všemocnému oligarchovi je těžké. Co se týče sociální demokracie, tak je potřeba udělat kompletní restart, a pokud bude k dispozici dobrý tým, tak se do toho restartu určitě zapojím,“ řekl Martin Netolický.

Příliš bujará nálada nepanovala v podvečer v restauraci U Bílého koníčku, kde s napětím volební výsledky očekávala koalice Pirátů a STAN.

„S přibývajícími sečtenými okrsky řady pirátských členů ve štábu prořídly,“ hlásil spolupracovník MF DNES. Jedna z hlavních tváří Pirátů, místopředseda strany a stínový ministr financí Mikuláš Ferjenčík, se totiž jako lídr kandidátky Pirátů a STAN do sněmovny nedostal. Preferenčními hlasy ho totiž přeskočili starosta obce Vysočina Tomáš Dubský a krajský zastupitel Jiří Hájek, oba za STAN.

„Zda jsem očekával, že se z Pardubic vrátím jako poslanec, tak to určitě ne,“ uvedl se smíchem starosta obce s necelými 700 obyvateli.

V poslanecké lavici zasedne ještě za SPD bývalý diplomat Jaroslav Bašta, který vystřídá dosavadního poslance Jiřího Kohoutka.