Kraji chybí turisté. Volební lídři se předhánějí s nápady, jak je nalákat

Pardubický kraj má každé čtvrtletí zajištěnou antireklamu - agentura ČTK totiž pravidelně vydává na základě údajů statistiků zprávu, podle níž jde o nejméně navštěvovaný turistický region. Například podle té poslední se ve druhém čtvrtletí počet ubytovaných propadl o 73 procent a byl nejnižší v zemi.

Politici před volbami slibují změnu k lepšímu, to jaksi patří k bontonu. Tentokrát je ale kritika silnější než dříve. „V Pardubickém kraji není cestovní ruch, ale cestovní klid. Chtěl bych revidovat koncepci krajské destinační politiky, osekat zbytečné náklady, nastavit opravdu fungující a efektivní propagaci Pardubického kraje,“ řekl lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Efektivnější využití peněz na podporu cestovního ruchu žádá i lídr koaliční kandidátky Trikolóra-Soukromníci Petr Bajer. „Cestou není tisk propagačních materiálů, musejí se využívat moderní technologie, jako jsou sociální sítě nebo virtuální média. Masivní účast na veletrzích je už přežitkem v porovnání cena/výkon,“ uvedl.

Pardubický kraj nemá Krkonoše ani Karlštejn, to je první handicap. Patří k nejmenším krajům, tudíž zaostávání v absolutních počtech je logické. A za třetí - ve statistikách nefigurují drobnější ubytovací zařízení, kterých je v kraji relativně hodně.

V každém případě strany, které dosud v kraji nevládly, chtějí velké změny. Hnutí ANO by rozpohybovalo cestovní ruch dalšími penězi. Slibuje 500 korun formou voucherů na ubytování a služby pro každého obyvatele kraje. „Jsem rád, že touto cestou jde řada ostatních krajů, například Vysočina dává dokonce tisíc korun,“ uvedl lídr ANO Martin Kolovratník. Námitky, že na to nejsou peníze, odmítá. V následujících čtyřech letech prosazuje úvěr až do výše šesti miliard korun při rozpočtu kraje, jehož příjmy nedosahují ani 4,5 miliardy korun ročně.

SPD: Postavme největší perníkovou chaloupku na světě

Velmi kritický je k dosavadní podpoře cestovního ruchu lídr Východočechů František Brendl, podle něhož kraj nemá žádnou koncepci, jak přilákat turisty. On sám představu má. „Dle mého názoru jsme rájem cyklistů, stejně tak se můžeme prezentovat i agroturistikou.

Mohli bychom být krajem koní, vodních sportů, vodní turistiky. Bohužel podpora cestovního ruchu je doposud prováděna velmi nešťastně jako třeba v případě Dolní Moravy, kam plynuly obrovské finanční prostředky, a výsledek je takový, že místní občané si spíše zoufají, než aby jim zvýšený zájem o jejich region přinesl pozitiva,“ uvedl Brendl.

Je třeba zvýšit podporu cestovního ruchu? Jednoznačně pro navýšení podpory je hnutí ANO, souhlasí s tím také KSČM, pro je i SPD. Strany krajské koalice (ODS, SPK a Koalice pro Pardubický kraj) se kloní spíše k pokračování dosavadní propagace regionu. Další seskupení hovoří o lepším využití prostředků, které tam nyní už plynou (například TrikolóraSoukromníci či STAN). Piráti žádají revizi koncepce krajské destinační politiky. Východočeši chtějí najít jasný cíl, na co turisty do regionu lákat. Hnutí SPD by chtělo přilákat turisty na značku pardubický perník či na osobnost Oskara Schindlera.

V rámci ankety ale příliš mnoho nových konkrétních nápadů, co a jak dělat v podpoře turismu, od lídrů nepřišlo. „Nezbytné je začít sjednocením propagace, tak aby se kraj dokázal odlišit od ostatních krajů, lze například využít spojení východních Čech s tematikou koní,“ uvedla jednička na kandidátce Starostů Michaela Matoušková.

Lídr SPD Tomáš Fadrný by využil toho, že ve Svitavách, Brněnci či v Březové jsou památky na působení Oskara Schindlera, jehož proslavilo filmové drama o holocaustu Stevena Spielbergera. Někdejší tábor Oskara Schindlera považuje za nejslavnější českou památku.

„Samozřejmě, máme tu pardubický perník, ze kterého bychom mohli udělat světovou značku - postavit třeba největší perníkovou chaloupku na světě. Ne nějakou jako chalupu, ale skutečnou chaloupku z perníku, z níž by si mohli děti uloupnout - věřte, že o takové atrakci by média psala opět po celé planetě a každé dítě by tam chtělo,“ napsal do ankety MF DNES Fadrný.

Dosavadní vedení kraje žádnou revoluci nechystá. „Je potřeba vytvářet různé ubytovací a slevové balíčky, které mohou návštěvníky přilákat, a to především v rámci jednotlivých ubytovatelů, hradů, zámků či restaurací,“ řekl hejtman Pardubického kraje a lídr koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj) Martin Netolický.

Náměstek hejtmana a lídr Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek soudí, že si podporu zaslouží infrastruktura, která je pro rozvoj cestovního ruchu zásadní. „Ať už jde o dopravní dostupnost, ubytovací kapacity, přístupnost a stav památek a turistických cílů nebo výstavbu a údržbu cyklostezek,“ uvedl.