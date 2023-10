Na vysloužilý most Červeňák daly Pardubice zábrany, může se kdykoliv zřítit

Informaci potvrdil náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Most je ve stejnojmenné přírodní lokalitě, kam místní obyvatelé chodí na procházky. Zavřený byl na popud odborníků od prosince 2018.

Most je pro chodce velmi nebezpečný, po stranách už například nemá zábrany. Město tam umístilo betonové bloky, lidé je ale postupně odsunuli a přes most chodili i přes zákaz. Radnice ho proto znovu chtěla po menších opravách zprovoznit pro chodce i cyklisty. Nový posudek to však znemožnil.

Na obou stranách Červeňáku jsou teď vysoké světlé zátarasy, které blokují vstup na most. Nejdou ani přelézt, protože jsou vyšší než průměrně vysoký člověk. Jsou tam také značky, které vstup zakazují. Diagnostika mostu ukázala, že především středové pole mostu je ve špatném stavu.

Most je z roku 1885

„Bohužel, stav Červeňáku je velmi vážný. V tuto chvíli nemůžeme k té problematice přistoupit jinak, než jej zcela zavřít. Vstup na Červeňák by pro každého mohl být velmi nebezpečný,“ řekl Hrabal.

„Stáří konstrukce je přes 120 let, konkrétně je z roku 1885. Stav polí je velice rozlišný, krajní pole vykazují lokální oslabení korozí, prostřední a nejdelší pole je značně napadené korozí. Některé plechy jsou přerezlé, dá se do nich snadno udělat otvor, protože to už je jenom koroze,“ řekl zpracovatel posudku František Černík.

Most může podle odborníka kdykoliv spadnout do Chrudimky, protože středové pole má nulovou nosnost. Problém by mohl nastat i při sněžení, sněhovou pokrývku by střed mostu nemusel unést.

„Nedoporučujeme na mostě jakýkoliv provoz,“ řekl Černík. Krajní pole dál provozně sloužit mohou, střední pole lze ubourat a nahradit ho novou lávkou, uvedl.

Zavřený most míval konstrukci natřenou na červeno, přírodní lokalita se tak jmenuje po něm. Přes Chrudimku vede o kus dál ještě jeden most - Zeleňák. Město ho opravilo v roce 2020.

Celou lokalitu Červeňák chce město v budoucnu upravit. Území dřív patřilo armádě, do roku 1994 tam bylo cvičiště ženijního vojska. Místem protéká řeka Chrudimka a oblast kolem je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy.

„Samozřejmě budeme řešit, co s Červeňákem dál. Bude to s ohledem na finanční prostředky města a s ohledem na revitalizaci přírodního parku,“ řekl Hrabal.