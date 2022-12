Voda kvůli energiím zdraží, v Pardubicích za kubík zaplatí 132 korun

Zdražení nejenom dohání inflaci, ale často ji i překonává. Například na Pardubicku se ceny zvednou o více než 25 procent. Až dosud lidé platí 105 korun za metr krychlový, od ledna vodné a stočné bude mít cenovku 132,22 korun za kubík. Tamní vodárenská společnost má velkou spotřebu elektřiny, protože pitnou i splaškovou vodu musí v nížině mnohem víc čerpat, neteče jako v kopcích samospádem.

Kolik bude stát vodné a stočné od ledna 2023 Chrudim 105,06 Kč *

Pardubice 132,22 Kč

Jablonné n. Orlicí 105,60 Kč

Litomyšl 76,83 Kč Pozn.: ceny za kubík * jde o cenu za pohyblivou část dvousložkové ceny. Odběratelé musí platit ještě pevnou část, jež činí u vodného 805,20 koruny, u stočného 844,80 koruny ročně.

„Není to tak, že bychom se podívali z okna a řekli si, my zdražíme. Státem máme regulovaný zisk, cenu vody a výši obnovy, kolik každý rok musíme dát do vodárenské infrastruktury. Je to 250 milionů korun ročně,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Aleš Vavřička.

Vodárny od letoška proto nabízejí domácnostem zálohové měsíční platby, ne jen čtvrtletní vyúčtování.

V Chrudimi tento týden vodárny oznámily, že zdraží jen o sedm procent na 105 korun za kubík, přičemž odběratelé ještě musí platit za pevnou složku přes šestnáct set korun.

Zdražení oproti lednu 2022 je ale ve skutečnosti vyšší, neboť chrudimské vodárny už zvedly cenu pohyblivé složky letos v červnu o bezmála deset procent. „Meziročně došlo ke zdražování vstupních surovin, zvyšují se ceny chemikálií používaných při čištění vody surové i odpadní,“ uvedl šéf Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek.

O třináct procent na 105,60 koruny zvýší cenu Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, které zásobují vodou Orlickoústecko. Náklady zvýšily energie, nově se v kalkulacích projevují další miliony korun za úroky z úvěrů dokončených investic.

„Pokud odběratel vodáren denně spotřebuje v průměru 100 litrů vody, zaplatí za měsíc 321 korun. Proti letošnímu roku se mu tak měsíční výdaje zvýší o 37 korun a jeho roční spotřeba bude v průměru 36,5 metru krychlového vody,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí Bohuslav Vaňous.

V Litomyšli, kde síť provozuje Vodárenská Litomyšl, bude cena o 15 procent vyšší než dosud. Platba 76,83 korun za kubík ale bude dál patřit k nejnižším v zemi.