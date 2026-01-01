Politici kvůli volbám letos zdražovat nebudou, soukromé firmy ano

Milan Zlinský
  8:33
Ceny, které ovlivňují radnice, v roce 2026 nahoru nepůjdou. Konají se totiž volby. Zdraží však provoz domácností, lidé si připlatí za vodu a teplo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obyvatele Pardubického kraje čeká v letošním roce další nárůst nákladů spojených s provozem domácností. Vyšší účty zaplatí především za vodné, stočné a teplo. Tedy za komodity, které povětšinou dodávají soukromé firmy.

Naopak ceny jízdného v městské hromadné dopravě, vstupného do plaveckých bazénů nebo nájemného v městských bytech zůstanou beze změn. Vyplývá to z ankety mezi městy a dodavateli služeb v regionu.

Levné bydlení v Pardubicích? Už jen vzpomínka. Ceny nájmů rostou, dostupnost padá

Rozpor má poměrně snadné vysvětlení. Na podzim se konají komunální volby, ve kterých lidé budou vybírat nové zastupitele, a tak je logické, že ti stávající nechtějí voliče naštvat zdražováním popelnic nebo jiných poplatků.

Ovšem takové zdražení vody oznámily všechny vodárny v kraji. V Chrudimi stoupne vodné a stočné o necelá čtyři procenta na 121,55 koruny za metr krychlový. Obyvatelé tam platí dvousložkovou cenu, pevná složka je 1 978 korun a letos vzroste na 2 206 korun ročně. Ve Svitavách a okolních obcích budou lidé za vodu platit 113,72 koruny za metr krychlový, což je meziroční nárůst o 4,5 procenta. V Ústí nad Orlicí zdraží vodné a stočné o více než procento na 114,72 koruny.

V Pardubicích voda zdraží o 2,6 %

Na Pardubicku musejí domácnosti počítat s navýšením nákladů o 2,6 procenta, vodárny zde cenu zvyšují na 156,75 koruny za metr krychlový. Čtyřčlenná rodina si tak ročně připlatí v průměru o 500 korun více. Takzvaně sociálně únosná cena pro Pardubický kraj činí pro letošek podle vodohospodářů 180,56 koruny za metr krychlový.

„Úprava ceny není nikdy jednoduché rozhodnutí. Vnímáme dopad na domácnosti i firmy, ale zároveň musíme zajistit, aby služby spojené s dodávkou pitné vody a čištěním odpadních vod byly bezpečné, spolehlivé a dlouhodobě udržitelné,“ uvedl generální ředitel pardubických vodáren František Masař.

Více peněz zaplatí lidé také za teplo. Elektrárny Opatovice zvyšují od ledna cenu na 907,54 koruny za gigajoule (GJ), zatímco loni to bylo 868,45 korun za GJ. „Pokud uvažujeme průměrnou čtyřčlennou domácnost s roční spotřebou tepla přibližně 23 až 25 GJ, představuje tato změna meziroční navýšení celkových nákladů asi o 900 až tisíc korun za rok. V přepočtu na měsíc jde přibližně o 80 korun navíc,“ řekla mluvčí EOP Hana Počtová. Z Opatovic odebírá teplo 63 tisíc domácností a institucí v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a okolních obcích.

Ve Svitavách stálo loni teplo 964,24 koruny za GJ, cenu pro rok 2026 zatím dodavatel radnici nesdělil. V Ústí nad Orlicí dodává teplo městská firma Tepvos. Loni byl GJ za 669,97 koruny, letos plánuje zdražit na 716,80.

Ceny v městské hromadné dopravě zůstanou stejné. MHD funguje v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Pardubicích. V Ústí nad Orlicí se jízdné dlouhodobě nemění, základní jízdenka pro dospělého stojí deset korun. V Chrudimi vyjde na 12 korun, při platbě kartou je o dvě koruny levnější. Svitavy MHD nemají, Středisko sociálních služeb Slavia zde však provozuje taxi pro seniory.

V Pardubicích bude papírová jízdenka stát i nadále 25 korun. Většina cestujících platí elektronicky, kdy v první zóně zaplatí 18 korun při cestě delší než tři zastávky. „Zdražovat nemáme v plánu, to by se muselo stát něco hodně neočekávaného, abychom o tom uvažovali,“ uvedl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Ostatní poplatky téměř beze změn

Změny cen nechystají ani provozovatelé plaveckých bazénů. Ve Svitavách město bazén zmodernizovalo a otevřelo letos v září. Hodinové vstupné pro dospělého návštěvníka činilo v roce 2025 135 korun a stejná cena zůstane i od ledna. V Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí zaplatí lidé za hodinu až hodinu a půl od 77 do 145 korun, výhodnější jsou abonentní vstupy.

„Ceny jsme měnili někdy před dvěma lety, zatím je necháváme stejné. Zvažujeme, že zdražíme vstupné do sauny, protože jsme ji rekonstruovali. Ale hned od ledna to neuděláme,“ řekl ředitel Sportovních areálů města Chrudim Luděk Marousek.

Beze změn zůstanou také místní poplatky za psy, které se pohybují od tisíce korun do 1 500 korun pro chovatele bydlící v bytových domech. Lidé v rodinných domech nebo senioři mají slevu.

Výše poplatků za odpady se rovněž výrazně měnit nebude. Nejnižší částku zaplatí opět obyvatelé Pardubic, a to 650 korun. V Chrudimi stojí odvoz odpadu tisíc korun. Ve Svitavách služba mírně zdraží o 12 korun na 1 068 korun, naopak v Ústí nad Orlicí zlevní z 1 080 na 960 korun. Standardní nájemné v městských bytech zůstane stejné jako letos a pohybuje se zhruba od 75 korun do 135 korun za metr čtvereční.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků

Stavba dálniční estakády přes Končinský potok na trase Džbánov – Litomyšl (13....

Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Klenot mezi nádražními budovami bude napřesrok hotov, v pardubické hale bude tepleji

Odjezdová hala pardubického nádraží byla otevřena v roce 1958 a dodnes její...

Už šestým rokem prochází památkově chráněný objekt pardubického nádraží celkovou rekonstrukcí. Na opravu hlavní výškové budovy dokončenou před dvěma lety navázaly práce na renovaci odbavovací haly i...

Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny

Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35...

31. prosince 2025  8:54

Přehled událostí v roce 2025: Opravy na železnici, nový obchvat i dálniční úseky

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

I když letos nepoznamenaly život lidí extrémní povodně a nekonaly se krajské ani komunální volby, byl rok 2025 v Pardubickém kraji nabitý zajímavými událostmi. Redakce iDNES.cz se za nimi pokusila...

31. prosince 2025  8:51

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Pardubičtí hokejisté se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka. Šestadvacetiletý mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zranil v nedělním...

30. prosince 2025  16:46

Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?

Kamion vyjíždí od kompostárny, právě zde by se měl budoucí obchvat u Dražkovic...

Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem se pozornost politiků může přesunout na další velkou dopravní akci. Tou je stavba jihovýchodní...

30. prosince 2025  15:57

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

30. prosince 2025  13:29

Sedm bateriových vlaků bude jezdit pod hlavičkou ČD, o pěti dalších rozhodne soutěž

Do Pardubického kraje zavítal k bateriový vlak, se kterým se vedení...

Pardubický kraj už rozhodl, jak využije dvanáct nových bateriových vlaků. Sedm jich posílí provoz na tratích Litomyšl – Česká Třebová. Pět souprav bude sloužit na trase z Ústí nad Orlicí do...

30. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  15:31

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Žádné nebezpečí už podle policie nehrozí.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  29. 12. 15:42

Pardubice omezují pyrotechniku během roku, výjimka na Silvestra vyvolává emoce

Zákaz pyrotechniky vyvolává silné reakce.

Pardubice postupně zpřísňují pravidla pro používání pyrotechniky. Zatímco už teď platí omezení v takzvaných citlivých zónách, od léta příštího roku by měl začít platit celoměstský zákaz. Opatření...

29. prosince 2025  14:41

Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)

Pardubice chystají opravu poslední části třídy Míru, která je plná rozlámaných dlaždic. Zastupitelé už na projekt uvolnili tři miliony korun. Jenže se ještě nedohodli, jak bude městský bulvár po...

29. prosince 2025  11:46

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

28. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.