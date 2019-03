Kontroverzního šéfa svazu bojovníků Vodičku nechtějí po Lidicích ani Ležáky

Jarmila Doležalová starší jako poslední žijící ležácké dítě byla členkou Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) 65 let. I kvůli šéfovi organizace Jaroslavu Vodičkovi ze svazu vystoupila.



„Že u nás v Ležákách nevystoupí, jedině schvaluji. Spíš se divím, že zde řečnil tak dlouho, tento krok měl přijít už dávno,“ řekla Doležalová starší.

Pořadatelé pietního aktu v Ležákách se shodli, že vystoupení Vodičky si nepřejí.

„Při posledních projevech se navážel do politických stran, což nemělo s uctěním památky obětí ležáckých obyvatel nic společného,“ řekl Jaroslav Chour, starosta Miřetic, pod něž osada Ležáky místně přísluší.

Vodičkovi domlouval i starosta Miřetic

Jak uvedl, osobně za Vodičkou několikrát byl a domlouval mu, aby svoje názory na pietě neprezentoval, protože nemají s uctěním památky vypálení Ležáků nic společného. „A kde jinde to mám říct, odpověděl mi na to Vodička,“ reprodukuje Vodičkova slova starosta Chour.

Ostatně kontroverzní Vodička se neobjevil ani na posledním uctění památky Operace Silver A na pardubickém popravišti.

A stopku mu vystavili také v Lidicích, pod něž ležácký památník spadá, „kvůli dlouhodobě nevhodnému vystupování pana Vodičky a jeho celkové kontroverzi“.

Vodička například ve svém vystoupení na terezínské tryzně v roce 2016 označil současnou migraci za invazi. Většina uprchlíků, kteří v poslední době přicházejí do Evropy, pochází podle mezinárodních organizací ze Sýrie a Iráku, kde už několik let zuří boje, které si jen v Sýrii vyžádaly za posledních pět let téměř půl milionu obětí. Vodička ale během tryzny řekl, že uprchlíci neutíkají před válkou.

„Prchají ne s touhou bránit svou vlast, prchají, aby vytěžili náš léta a prací generací před námi budovaný evropský sociální, ekonomický systém,“ řekl.

Jak uvedl v reakci na kritizovaný projev, na takovýchto akcích by se podle něj nemělo hovořit pouze o tom, co bylo, ale i o tom, co je a co nás čeká. „To neměl být politický projev. V tom jsem byl špatně pochopen. Prostě jsem popsal stav skutečností, jak si to myslí většina národa,“ řekl Vodička.

Do Ležáků za Český svaz bojovníků za svobodu nikdo nepřijede

Zatímco v Lidicích Vodičku zřejmě nahradí Veronika Kellerová, starostka obce Lidice a členka Oblastní organizace ČSBS Lidice, v Ležákách bude pietní akt zcela bez projevu zástupců ČSBS.

„Je to logické vyústění a právo pořadatelů. Osobně spolupracuji s členy ČSBS z Chrudimi, Hlinska i Skutče a nic proti nim nemám. Někteří z nich jsou také členy obce legionářské. Problém vidím ve vedení ČSBS,“ řekl František Bobek z České obce legionářské.

Největší kontroverze v poslední době vyvolalo udělení medaile od Vodičky komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Vodička ji obhajoval tím, že Ondráček přispívá na opravy pomníků obětem války, kritici oponovali, že Ondráček během demonstrací roku 1989 jako příslušník tehdejší Veřejné bezpečnosti bil lidi demonstrující za změnu režimu.