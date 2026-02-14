Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

David Půlpán
  8:41
Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95 procent vlastní rakouská Energie AG. Chtějí tak do roku 2030 ukončit provozování vodovodů zahraničním investorem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Obce na Chrudimsku chtějí převzít kontrolu nad provozováním tamních vodáren, které v roce 2006 na 25 let svěřily do rukou rakouské firmy Energie AG. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace (VAK) Chrudim letos v lednu záměr posvětila. Investor však chce v Chrudimi zůstat.

Zatímco trubky, kanalizace a čistírny patří VAK Chrudim, o jejich provozování se stará firma Vodárenská společnost Chrudim, založená rakouským investorem Energie AG. Jeho dceřiná firma v ní drží 95 procent akcií, zbytek patří VAK.

Předseda představenstva VAK Chrudim a starosta Chrudimi František Pilný (ANO) věří, že pokud VAK firmu od Energie AG Bohemia převezme, budou obce moci lépe kontrolovat cenu vody a více investovat. „Oslovili jsme je s tím, že od nich chceme odkoupit 95 procent akcií Vodárenské společnosti. Tato transakce by se měla uskutečnit nejdříve k 1. září 2026, nejpozději k 31. prosinci 2030,“ uvedl Pilný na posledním jednání chrudimských zastupitelů.

Valná hromada VAK Chrudim letos v lednu rozhodla, že si přeje zajistit „přímou kontrolu nad provozováním vodárenské infrastruktury“. Nicméně plán získal podporu jen necelých 58 procent hlasů akcionářů na valné hromadě. Ti zatím navíc vůbec neposvětili vykoupení většinového podílu ve firmě, jehož cena se odhaduje na více než 300 milionů korun.

Samotný investor už dal několikrát najevo, že by rád v provozování vodáren pokračoval. V praxi by to mohlo vypadat tak, že VAK Chrudim získá větší podíl ve Vodárenské společnosti Chrudim a také větší příjem z dividend.

Energie AG: Jednáme s vodárnami už dva roky

„S VAK Chrudim jednáme o výši jejich podílu už skoro dva roky, není to ukončené a nic nového se v té věci nestalo,“ uvedl zástupce Energie AG Bohemia a člen představenstva Vodárenské společnosti Chrudim Pavel Linzer.

Pokud starostové budou chtít převzít celou Vodárenskou společnost, budou za ni muset investorovi zaplatit. Podle Pilného se cena odhaduje na více než 300 milionů korun. Pokud by se obce s investorem nedohodly, musely by založit zcela novou provozní společnost. To by je podle zpracovaného posudku stálo až 336 milionů korun, uvedl Pilný. Ten předpokládá, že s podobnou částkou se spokojí i rakouský investor za svých 95 procent akcií. „Pokud jsem tázán na nějakou orientační částku, tak podle mě by měla být kolem 350 milionů korun,“ uvedl Pilný.

Chrudimsko chce vodárny zpátky pod svou kontrolu. Ve hře jsou stamiliony

Ať už budou obce kupovat společnost současnou, nebo zakládat novou, na svých rozpočtech to nepocítí, řekl člen představenstva VAK Daniel Lebduška (Piráti). Peníze se budou splácet z příjmů provozní firmy.

„Určitě se nebude najednou muset vyplatit nějakých 350 milionů na stůl, jak se tím mnozí snaží strašit. Nic takového se nestane. Žádná obec nebude doplácet ani korunu, abychom se vyvázali z provozní smlouvy,“ řekl Lebduška.

Investici do provozní firmy je podle Pilného VAK schopen splatit do patnácti let. Starosta věří, že i v rukách obcí bude zisková. V roce 2024 Vodárenská společnost Chrudim rozdělila 21,8 milionu akcionářům jako podíl na zisku. Rok předtím vlastníci získali na dividendách 20,4 milionu korun.

Celá operace však může být velmi komplikovaná a pokud se obě strany nedohodnou na pokojném rozvodu, mohla by ohrozit hladký chod vodáren. „Rizika spojená s případnou změnou způsobu provozování není zcela možné kvantitativně stanovit,“ uvedlo představenstvo VAK Chrudim v dokumentu pro valnou hromadu společnosti.

Obce na Chrudimsku díky pronájmu vodáren na 25 let společnosti Energie AG získaly v roce 2005 celkem 155 milionů korun. V Chrudimi se to stalo důležitým tématem v komunálních volbách v roce 2018, kdy tehdejší opoziční ANO a Piráti slíbili, že „Chrudimi vrátí vodu“. Obě seskupení tehdy ve volbách uspěla, společně od té doby řídí město a snaží se jako největší akcionář VAK Chrudim prosadit rozchod s investorem.

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

14. února 2026  8:41

