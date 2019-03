Voda může být zpět v rukách města po roce 2030, říká místostarosta Chrudimi

Co jste ve vedení města zatím prosadili?

Agendu zatím přebíráme, na důležitější body se chceme soustředit až v létě. Zatím jsme zavedli jmenovité hlasování členů rady města a zveřejňování zápisů z jednání. Dále se teď jednání komisí rady může účastnit veřejnost. Momentálně začínáme pracovat na rozklikávacím rozpočtu a na změně jednacího řádu zastupitelstva.

Před volbami jste slíbili, že zkusíte město vyvázat ze smlouvy se zahraniční firmou Energie AG, která až do roku 2030 má provozovat vodovody na Chrudimsku. Začali jste už vyjednávat?

Nezačali. Nejdříve musíme vyměnit členy dozorčích a správních rad jednotlivých firem, až pak začneme jednat se společností Vodovody a Kanalizace Chrudim a s jednotlivými akcionáři.

Vrátí se tedy voda městu v době vašeho mandátu, nebo alespoň před rokem 2030?

Ne, spíš směřujeme k roku 2030, aby nemuselo dojít k prodloužení smlouvy.

Také jste slíbili, že digitalizujete správu města. Můžeme v nejbližší době očekávat nějaké změny?

Zatím jsme zřídili Komisi pro digitalizaci. Jinak se soustředíme hlavně na zavedení otevřeného softwaru a na výměnu webu města. To ale nechceme uspěchat, usilujeme o kvalitní provedení.

A zjednoduší to lidem jednání s úřady?

Ano, zjednodušení komunikace by mělo přijít s novým webem. Navíc v Chrudimi brzo spustíme aplikaci Mobilní rozhlas, která lidem umožní hlasovat v anketách, které budou cílené třeba na konkrétní ulice nebo čtvrti, anebo rozhodovat o participativním rozpočtu. Zrovna vybíráme dodavatele.

Pro uzavření koalice na radnici jste si dali jako podmínku splnění minimálně devíti z 13 programových bodů. Prosadili jste všechny?

To si teď přesně nepamatuji, ale myslím, že se nám toho podařilo prosadit maximum.

Takže všechny body platí?

Neprošel bod o zřízení podnikatelského inkubátoru a sdílených kanceláří a o výstavbě startovacích bytů. Do povolebního prohlášení se také nedostal bod o otevření diskuse o větším vlivu městského architekta, ale je možné, že tenhle proces se ještě podaří nastartovat.

Otevřeně jste kritizovali projekt Kopanický Mlýn, bytový komplex, který v Chrudimi staví developer Milan Kušta. Stavba vzniká v oblasti, která je už teď dopravně přetížená, s dokončením stavby se to ještě zhorší. Má to město nějak ošetřené?

Nemá, nejhorší dopad Kopanického Mlýna bude určitě na dopravu. Velký problém tu nastane hlavně s parkováním. Investor totiž postavil pouze minimální počet parkovacích míst, jež normy dovolují. Navíc parkovací místa neprodává současně s byty, aktuálně na jeden prodaný byt připadá půl parkovacího místa. S panem Kuštou budeme jednat o snížení počtu bytů a o řešení dopravní situace.

Odbor dopravy městského úřadu ale projekt podpořil. To tedy podle vás znamená, že úředníci nebyli nestranní?

Určité indicie tomu sice napovídají, ale přímo si to říct netroufám. Kladné stanovisko navíc mají pouze k první etapě, která by dopravní situaci tolik nezatížila.

Dopravní situace se ale asi nezhorší jen pod Kopanicí...

Příští dva roky bude dopravní situace ve městě špatná, to říkám na rovinu. Ale po roce 2022 by měla být doprava z velké části vyřešena, zásadní bude hlavně otevření druhé části městského obchvatu.

Na rok 2020 se chystá velký projekt přestavby přednádraží. Jak dlouho bude přestavba trvat?

Přestavba začne i skončí v roce 2020, terminál by měl být hotový na podzim.

Je vyřešen odklon autobusové dopravy?

Není, ale pracujeme na něm. Autobusy budou nejspíš odkloněny na ulici Palackého a dílčí úseky terminálu se budou postupně otevírat.