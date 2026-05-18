Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku, mrtvé zvíře vystaví v muzeu

Autor: ,
  14:55
Nedaleko Výsonína, části Lukavice na Chrudimsku, byl zaznamenán výskyt vlka. Jednoho srazilo auto v noci 7. května na frekventované silnici I/37 na severovýchodním okraji chráněné krajinné oblasti Železné hory, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.
Fotogalerie1

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku. 18. května 2026) | foto: Policie ČR

Agentura potvrdila, že jde o vlčího samce. V severní části Železných hor se vlčí samec pohybuje od jara 2024. Zda na silnici uhynul právě on, by měla ukázat analýza DNA, ekologové odebrali vzorek tkáně. Usmrcený vlk by měl doplnit připravovanou expozici Východočeského muzea v Pardubicích.

Výskyt vlků v Pardubickém kraji zaznamenali v posledních letech také myslivci a lesníci v okolí České Třebové. Šelmy byly zachycené na snímcích z fotopastí, několik lidí je také vidělo pomocí zařízení na noční vidění.

Auto u Liberce usmrtilo vlka. Přebíhal v místě, kde není plot

Mírná zatáčka navazující na rovný úsek silnice v lese, kde auto vlka srazilo, je častým místem srážky se zvěří, nejčastěji jde o srnce. Auta tudy projíždějí rychle. „Aktuální případ opět upozorňuje na rizika, která pro volně žijící zvířata i řidiče představují silnice bez dostatečných opatření k umožnění migrace zvířat,“ uvedl Vlastimil Peřina z agentury. Od začátku loňského ledna zahynulo na českých silnicích minimálně devět vlků, další dva nepřežili srážku s vlakem.

Krajina s hustou sítí silnic pohyb zvířat ztěžuje, obtížně je překonávají. „Vznikají tak izolované populace, které spolu nemají žádný kontakt. To může mít pro málo početné populace ještě vážnější důsledky než přímé usmrcování jedinců na silnicích,“ uvedl Václav Hlaváč z agentury. Podle průzkumu z Vysočiny zahynulo pod koly aut během 171 týdnů na 18,6 kilometru silnice 898 zvířat 12 druhů savců. Celková délka silniční a dálniční sítě v Česku je přitom 59.600 kilometrů.

Do problémů se mohou dostat majitelé psů

Vlk je plachá a ostražitá šelma a kontaktu s člověkem se vyhýbá. Do problémů se ale mohou dostat majitelé psů, kteří je nechají volně pobíhat. Při náhodném setkání s vlky vnímají predátoři psa jako narušitele teritoria a setkání může mít pro psa fatální následky.

Podle organizace Hnutí Duha se vlci vyskytuji v Česku na mnoha místech, například v Krušných, Lužických, Novohradských a Orlických horách, na Broumovsku, v Jeseníkách, na Šumavě či v Beskydech a Javorníkách. Podařilo se také prokázat rozmnožování vlků na území Kokořínska a Ralska.

Vlků v Pardubickém kraji přibývá. Majitelům lesů pomáhají, zvířata trpí

Chovatelé mohou na zabezpečení hospodářských zvířat získat dotace, je také možné žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření v důsledku opakovaného výskytu vlka. Představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy, například plat pro pastevce, údržbu účinných preventivních opatření, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Farmáři mají také nárok na náhradu škod v případě, že vlk zaútočí.

13. prosince 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kamení daly na koleje u Přelouče děti. Policie hledá skupinku z fotografie

Policie hledá skupinku dětí na snímku kvůli objasnění případu položení kamenů...

Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedli to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle...

Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování

Dopravní konference v Litomyšli 2026 (13. května 2026)

Finanční apetit Ředitelství silnic a dálnic bude v příštích letech růst. Z letošních 81 miliard korun se výdaje na stavbu silnic a dálnic mají napřesrok zvýšit o téměř deset miliard, o rok později to...

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.

Obří Rónovy sochy míří do litomyšlských ulic, doprovodí operní festival

Seznam všech děl Jaroslava Róny, která se objeví na počátku června v ulicích...

Autor sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně či pražského pomníku Franze Kafky bude vystavovat své mohutné sochy v ulicích Litomyšle. Do města zanedlouho dorazí třináct velkých soch výtvarníka a...

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku, mrtvé zvíře vystaví v muzeu

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku. 18. května 2026)

Nedaleko Výsonína, části Lukavice na Chrudimsku, byl zaznamenán výskyt vlka. Jednoho srazilo auto v noci 7. května na frekventované silnici I/37 na severovýchodním okraji chráněné krajinné oblasti...

18. května 2026  14:55

Vulgární Nik Tendo a hokejový pohár. Majáles přinesl euforii, ale i rozpaky

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)

Fronty na mistrovský pohár, kalhotky létající na pódium i vulgarity před malými dětmi. Pardubický Majáles letos přinesl nabitý víkendový program, velké emoce i několik kontroverzních momentů. Ačkoliv...

18. května 2026  13:21

Pardubicím patřila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

Ryan Moffatt z Pardubic sleduje obroučku brněnského koše, brání ho Adam Kejval.

Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85:82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze...

17. května 2026  19:59,  aktualizováno  20:35

Obří Rónovy sochy míří do litomyšlských ulic, doprovodí operní festival

Seznam všech děl Jaroslava Róny, která se objeví na počátku června v ulicích...

Autor sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně či pražského pomníku Franze Kafky bude vystavovat své mohutné sochy v ulicích Litomyšle. Do města zanedlouho dorazí třináct velkých soch výtvarníka a...

17. května 2026  8:16

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.

16. května 2026  8:20

Prořízl si hrdlo, přežil náhodou. Spisovatel s bipolární poruchou bourá stigma

Premium
Pardubický spisovatel David Svoboda (14. května 2026)

V autobuse přišla první myšlenka na sebevraždu. O pár hodin později si prořízl hrdlo a upadl do bezvědomí. Přežil jen zázrakem. Dřív se bál říct si o pomoc, dnes o svém příběhu mluví otevřeně a bez...

15. května 2026

Modernizace za miliardu. Pacienty svitavské nemocnice čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Stavba bude rozdělena na etapy...

15. května 2026  13:52

Zrušení městských obvodů. Koalice Progresivní Pardubice má hlavní motto do voleb

Společnou kandidátku koalice Progresivní Pardubice stvrdili svým podpisem...

Progresivní Pardubice. Tak zní před komunálními volbami název nového politického subjektu na politické mapě Pardubic. Trend spojování stran pokračuje v podání Pirátů, TOP 09 a Zelených, kteří...

15. května 2026  10:24

Tomášek o námluvách s Pardubicemi: Měly jasnou vizi, složení týmu se mi zamlouvalo

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

V temných dobách, kdy v Pardubicích v seniorském hokeji začínal, představoval coby talentovaný a šikovný mladík jeden z mála prvků, které nervózním a trudnomyslným fanouškům Dynama zvedaly náladu....

15. května 2026  8:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Majáles láká i na pohár Dynama. Vystoupí Cristovao, Macháček a další hvězdy

Jiří Macháček s kapelou Mig 21 na Majálesu Pardubice 2025. (16. května 2025)

Sázka na mladší publikum nebo přítomnost hokejistů Dynama Pardubice s pohárem pro mistry České republiky. To jsou hlavní dvě novinky letošního ročníku Pardubického majálesu. Zpěváka Tomáše Kluse,...

14. května 2026  13:11,  aktualizováno  15:47

Kamení daly na koleje u Přelouče děti. Policie hledá skupinku z fotografie

Policie hledá skupinku dětí na snímku kvůli objasnění případu položení kamenů...

Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedli to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle...

14. května 2026  10:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.