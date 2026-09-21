Největší pozornost přitahovaly samozřejmě parní lokomotivy. Kromě historického železničního oře 475.101, přezdívaného pro svůj elegantní vzhled Šlechtična, která je díky svému znaku na přídi neodmyslitelně spjata s Brnem, poutala pozornost návštěvníků především znovu provozuschopná parní lokomotiva 328.011. Její jízdy po depu doprovázelo typické syčení páry a oblaka kouře.
Zatopená parní lokomotiva byla zprovozněna po více než dvou dekádách. Po desítkách let služby v průmyslových provozech se o ni posledních šest let intenzivně starali nadšenci z Letohradského železničního klubu a Rokytnice v Orlických horách, kterým se i za pomoci veřejné sbírky a milionového příspěvku od Pardubického kraje podařilo stroj opravit a znovu vrátit na koleje. Pro železniční nadšence nešlo jen o návrat „páry“, ale také o oživení jednoho z posledních dochovaných zástupců průmyslových parních lokomotiv typu CP600.
Kdo chtěl vyzkoušet vlastní síly, mohl usednout na pákovou drezínu a zjistit, jak náročné bylo její ovládání. Návštěvníci si prohlédli také modelová kolejiště se smyšlenými i reálnými tratěmi zasazenými do krajiny. Na skutečné točně se během dne představily legendární Bardotka, Brejlovec i další skvosty neodmyslitelně spjaté s českou železnicí.
„Orchestrion nebo motorový vůz 810 zvládal provoz i v extrémních podmínkách. Jejich konstrukce pro to ale nebyla uzpůsobena. S postupem času se zvyšovala poruchovost vozů, přičemž nepříznivě působily i další faktory jako nízký komfort cestování. Situace se pomalu stávala neúnosnou, a tak v roce 2005 spatřila světa první motorová jednotka 814 známá jako RegioNova. Přestože štafetu dnes převzaly moderní jednotky RegioSpidery, RegioSharky, RegioFoxy, zvuk Orchestrionu na některých tratích stále zní,“ představil moderátor za zvuků legendární znělky z Chalupářů ikonický motorový vůz v barvách Pardubického kraje.
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Pára, prohlídka depa, křest i dvoupatrové vagony. Třebová oslaví Den železnice
K vidění byli také zástupci moderních kolejových vozidel včetně motorové lokomotivy EffiShunter 1000M z produkce domácího výrobce CZ Loko. Jeden ze strojů v retro nátěru s výjimečným označením 742.800 odkazoval na legendární lokomotivu Kocour, z níž modernizované stroje vycházejí.
A kdo toho pořád neměl dost, mohl se seznámit s technikou hasičů Správy železnic nebo se nechat vozit po areálu depa výletním vláčkem vedeným motorovou lokomotivou Prasátko.