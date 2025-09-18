„Nehoda se stala ve středu krátce před půlnocí mezi odbočkou Zádulka a Opatovem. Škoda na poškozeném vagonu činí zhruba půl milionu korun, na trati asi dalších 700 tisíc,“ uvedl Kučera.
Na místě jsou čtyři inspektoři Drážní inspekce. Zjišťují, proč vlak vykolejil a další okolnosti této mimořádné události. Provozovatelem soupravy je společnost NZ Rail.
Mluvčí Správy železnic David Gavenda sdělil, že vykolejení podvozku kontejnerového vagonu způsobila podle předběžných informací závada na voze.
„Událost nemá významnější vliv na osobní dopravu, v úseku Opatov – odbočka Zádulka je zachován jednokolejný provoz. Po odvozu zbývajících vagonů bude následovat nakolejování vozu,“ dodal.
Podle informací Českých drah mohou vlaky za místem omezení nabírat mírné zpoždění pět až 15 minut.