U České Třebové v noci vykolejil vagon nákladního vlaku, poškozená je i trať

  8:36
Na železničním koridoru mezi Českou Třebovou a Opatovem v noci na čtvrtek vykolejil kontejnerový vagon nákladního vlaku. V úseku se jezdí po jedné koleji, nikdo se nezranil. Příčinu nehody zjišťuje Drážní inspekce, škoda na vlaku a trati byla podle generálního inspektora Jana Kučery předběžně vyčíslena na celkových 1,2 milionu korun.

Na koridoru u České Třebové v noci na čtvrtek vykolejil vagon nákladního vlaku. (18. září 2025) | foto: Drážní inspekce

„Nehoda se stala ve středu krátce před půlnocí mezi odbočkou Zádulka a Opatovem. Škoda na poškozeném vagonu činí zhruba půl milionu korun, na trati asi dalších 700 tisíc,“ uvedl Kučera.

Na místě jsou čtyři inspektoři Drážní inspekce. Zjišťují, proč vlak vykolejil a další okolnosti této mimořádné události. Provozovatelem soupravy je společnost NZ Rail.

Mluvčí Správy železnic David Gavenda sdělil, že vykolejení podvozku kontejnerového vagonu způsobila podle předběžných informací závada na voze.

„Událost nemá významnější vliv na osobní dopravu, v úseku Opatov – odbočka Zádulka je zachován jednokolejný provoz. Po odvozu zbývajících vagonů bude následovat nakolejování vozu,“ dodal.

Podle informací Českých drah mohou vlaky za místem omezení nabírat mírné zpoždění pět až 15 minut.

