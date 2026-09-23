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Na podorlické tratě se za tři roky vrátí ČD, Leo Express s nabídkou neuspěl

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  16:20
České dráhy představily nové soupravy, které nasadí do provozu v Plzeňském...

České dráhy představily nové soupravy, které nasadí do provozu v Plzeňském kraji. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.
České dráhy představily nové soupravy, které nasadí do provozu v Plzeňském...
Na koleje vyrazil poprvé nízkopodlažní bateriový vlak RegioPanter. S novým...
Na koleje vyrazil poprvé nízkopodlažní bateriový vlak RegioPanter. S novým...
10 fotografií
Pardubický kraj od konce roku 2029 nasadí na trať z Ústí nad Orlicí do Moravského Karlova nové bateriové vlaky. Jejich provoz však už nebude zajišťovat Leo Express, ale České dráhy, které kraj vybral kvůli výrazně nižší cenové nabídce.

Když v roce 2019 začaly po vstupu Leo Expressu na trať z Ústí nad Orlicí přes Letohrad a Lichkov na Králicko jezdit po elektrifikovaném úseku motorové jednotky, tehdejší rozhodnutí Pardubického kraje vyvolalo kritiku. Mimo jiné kvůli tomu, že nevyužívalo potenciál modernizace a elektrifikace trati za téměř dvě miliardy korun.

Kraj tehdy nasazení dieselových souprav obhajoval především snahou zajistit přímé spojení s Králickem bez nutnosti přestupu v Lichkově. Nyní chce stejný problém vyřešit jinak – bateriovými jednotkami, které pod trolejí pojedou na elektřinu a na neelektrifikovaném úseku přepnou na baterii.

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.
České dráhy představily nové soupravy, které nasadí do provozu v Plzeňském kraji.
Na koleje vyrazil poprvé nízkopodlažní bateriový vlak RegioPanter. S novým jízdním řádem platným od 15. prosince spojí Ostravu s Kopřivnicí a až Veřovicemi. (14. prosince 2024)
České dráhy představily nové soupravy, které nasadí do provozu v Plzeňském kraji.
10 fotografií

Jen už to nebude se stávajícím soukromým dopravcem - společností Leo Express. Na svém úterním jednání o tom rozhodli krajští zastupitelé.

Za tři roky vyjedou na podorlické tratě opět České dráhy (ČD), které zde dopravní obslužnost zajišťovaly do roku 2019.

„Naším cílem bylo především zajistit dlouhodobě kvalitní, moderní a ekonomicky udržitelnou dopravu na jedné z důležitých regionálních tratí v našem kraji. České dráhy předložily nabídku, která je z pohledu výše kompenzace pro Pardubický kraj nejvýhodnější,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Sedm bateriových vlaků bude jezdit pod hlavičkou ČD, o pěti dalších rozhodne soutěž

Smlouva mezi Pardubickým krajem a ČD má být uzavřena na pět let od jízdního řádu 2029/2030 do jízdního řádu 2033/2034. Už dříve se krajem napřímo oslovení dopravci museli zaručit, že na trať nabídnou bateriové vlaky. Pardubický kraj totiž loni uspěl s žádostí o evropskou dotaci na 11 bateriových jednotek z programu TRANSGov. Aby kraj získal 70procentní dotaci na předpokládanou dvoumiliardovou investici, musí do konce roku smlouvu s vybraným dopravcem podepsat.

Pět jednotek, z toho jedna záložní, bude nasazeno právě pro trať 024, zbylých sedm (jedna jednotka bude pořízena bez dotace) na linku Litomyšl – Vysoké Mýto – Choceň s navazujícím spojením na Českou a Moravskou Třebovou.

Zatímco u tratí, kde už dopravu zajišťují České dráhy a jenom dodatkem se upravuje stávající smlouva, u trati 024 bylo ještě nutné vybrat dopravce. A tam rozhodovala cena. Podle kraje hlavní rozdíl v předložených nabídkách dopravců totiž nebyl v kvalitativním standardu či typu vlakových souprav, ale cenový. Leo Express požadoval na vlakový kilometr o více než 53 korun víc než České dráhy.

Rozdíl třicet milionů

České dráhy nabídly průměrnou cenu 115 korun za vlakový kilometr. Při krajem předpokládaném rozsahu zhruba 550 tisíc vlakových kilometrů ročně to odpovídá přibližně 63,3 milionu korun ročně za objednané dopravní výkony. Nabídka Leo Expressu činila 168,80 koruny za kilometr, tedy při stejném rozsahu výkonů zhruba 92,8 milionu korun ročně.

„Úspěch v programu TRANSGov v kombinaci s velmi výhodnou nabídkou ČD umožňuje výrazně snížit náklady spojené s pořízením nových souprav a promítnout tuto podporu do ceny dopravních výkonů, což je s ohledem na rozpočtové možnosti kraje zásadní,“ dodal Netolický.

Podmínky kraje jsou docela striktní. Pokud by vzhledem k délce výrobních a zadávacích lhůt nebylo možné nová bateriová vozidla dodat hned od začátku smlouvy, musí dopravce dočasně zajistit odpovídající náhradní vozidla.

„Náklady na provoz bateriových vozů budou levnější než u dieselových jednotek. Motivace dotací je natolik silná, že pro nás bude výhodnější provozovat nové moderní vlaky než dál ty motorové, protože sice je pravdou, že soupravy bude ve výsledku kupovat dopravce, ale nám se to promítne do provozních nákladů, formou odpisů a formou toho, kolik budeme tomu dopravci hradit,“ řekl krajský radní pro dopravu Ladislav Valtr.

Společnost Arriva, přestože také byla oslovena, cenovou nabídku nepodala.

Firma se pokusila rozhodnutí kraje zvrátit

Leo Express, který nabízel bateriové dvoučlánkové jednotky, se podle informací redakce iDNES.cz ještě pokusil rozhodnutí kraje zvrátit upravenou nabídkou. Ta byla o pár korun za vlakový kilometr nižší než původní částka, ani tak se však nepřiblížila cenové úrovni, kterou nabídly České dráhy.

Podle zástupců Leo Expressu firma v souvislosti s rozhodnutím kraje zvažuje další kroky.

„O vítězi aktuálně rozhodla cena, kterou nabídl dominantní hráč na trhu. Leo Express bude nadále pokračovat v poskytování služeb dle platné smlouvy, s čímž mohou počítat cestující a zaměstnanci. Zároveň jsme v kontaktu se zástupci Pardubického kraje a zvažujeme ve věci další kroky,“ sdělil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Nové bateriové elektrické jednotky nabídnou kromě bezbariérovosti prostor pro přepravu jízdních kol, kočárků a invalidních vozíků. Standardem bude klimatizace, informační systém, Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky a USB přípojky.

Výhodou budou také lepší trakční vlastnosti – rychlejší rozjezd a účinnější brzdění s rekuperací. Pod trolejí budou moct jednotky jet rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, v bateriovém režimu bude rychlost omezena na 120 kilometrů v hodině.

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