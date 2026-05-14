„Vzhledem k tomu, že to ohrozilo drážní dopravu, hrozí pokuta až do milionu korun,“ uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.
Překážka na trati poblíž zastávky Pardubice – Černá za Bory se objevila také v březnu a květnu. Policie tyto případy vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Zveřejnila rovněž fotografie skupinky dětí a vyzvala je, aby se s policií samy či společně s rodiči spojily. S jejich identifikací může pomoci i veřejnost.
„Pokud byste se, děti, poznaly samy, řekněte rodičům a společně nám zavolejte na linku 158. Stejně tak volejte vy, kteří byste mohli vědět, o koho se jedná,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, kde vlaky mohou jezdit rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, byl kvůli položeným kamenům omezený provoz 16. března. Jeden ze spojů na kameny na trati najel. Vlaky pak několik hodin jezdily po jedné koleji. O dva měsíce později, 3. května, zastavilo kamení na kolejích opět provoz na koridoru. Vlak do překážky najel, nikdo nebyl zraněn a koleje nebyly poškozené.