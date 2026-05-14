Kamení daly na koleje u Přelouče děti. Policie hledá skupinku z fotografie

Autor: ,
  10:41
Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedli to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle Drážního úřadu jde o přestupek s pokutou až milion korun. Další dva letošní případy uložení kamení nebo dlažebních kostek na železničním koridoru u Pardubic se stále vyšetřují.
Policie hledá skupinku dětí na snímku kvůli objasnění případu položení kamenů na koleje z letošního ledna. Pokud je znáte, ozvěte se na linku 158. (14. května 2026) | foto: Policie ČR

Poškozené kolo lokomotivy od naskládaného kamení na kolejích (květen 2026)
„Vzhledem k tomu, že to ohrozilo drážní dopravu, hrozí pokuta až do milionu korun,“ uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Překážka na trati poblíž zastávky Pardubice – Černá za Bory se objevila také v březnu a květnu. Policie tyto případy vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Zveřejnila rovněž fotografie skupinky dětí a vyzvala je, aby se s policií samy či společně s rodiči spojily. S jejich identifikací může pomoci i veřejnost.

„Pokud byste se, děti, poznaly samy, řekněte rodičům a společně nám zavolejte na linku 158. Stejně tak volejte vy, kteří byste mohli vědět, o koho se jedná,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Na koridorové trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, kde vlaky mohou jezdit rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, byl kvůli položeným kamenům omezený provoz 16. března. Jeden ze spojů na kameny na trati najel. Vlaky pak několik hodin jezdily po jedné koleji. O dva měsíce později, 3. května, zastavilo kamení na kolejích opět provoz na koridoru. Vlak do překážky najel, nikdo nebyl zraněn a koleje nebyly poškozené.

