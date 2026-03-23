Východní část pardubického nádraží dostává původní podobu. Otevře se v červnu

  13:49
Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. Správa železnic tam do té doby dokončí nákladnou modernizaci a přesune stavební práce do druhé části památkově chráněné budovy. Celou stavbu dokončí do konce roku.
Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. (23. března 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Stavební firma pracuje na východní části vlakového nádraží, po otevření tam cestující najdou pokladny, kanceláře dopravců, dopravního podniku i občerstvení. „Nejvýchodnější část, která je teď otevřená, zaslepíme a vzniknou tam komerční prostory,“ dodal náměstek pro investice na Stavební správě východ Správy železnic Radomil Novák.

Poválečnou nádražní budovu s hotelem navrhl architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou. Státní zakázku projektovali na konci 40. let minulého století, stavební práce trvaly do roku 1958. Budova ukazuje přechod mezi čistým funkcionalismem a pozdější socialistickou architekturou.

Po modernizaci bude budova co nejvíc vypadat jako v době svého vzniku. „Největší problém je, že to už byla socialistická stavba, pevnost betonů byla mizerná. Když se oklepe omítka, tak se to oklepe až na výztuže. To je takový evergreen, že betony nejsou až tak nosné, jak by měly,“ řekl Novák.

Moderní technologie umožňují stavbu zlehčit, staré těžké příčky nahradily sádrokartony. Budova disponuje moderní klimatizací i vytápěním, dodal náměstek.

Některé části bylo možné zachovat, vyčištěné jsou dvě rozměrné mozaiky na stěnách, ale například mozaiková podlaha už byla po letech užívání zničená, proto ji nahrazují repliky včetně luxferových světlíků, které osvětlují podzemní části nádraží. Ty Správa železnic využije například jako archiv. Původně tam mělo být i podzemní parkoviště, ale v místě vjezdu stojí javor jasanolistý, proti jehož kácení se postavil ekologický spolek a uspěl.

Původní žlutou a modrou barevnost mají podhledy na stropě. Na ochozech, kolem kterých jsou velké prosklené části, budou opět vzrostlé květiny. Ovšem budou mít moderní zalévání dešťovou vodou. Objekt bude mít také solární panely. Vnější plášť nádražní budovy firma omyje a poničené obklady vymění, což bude asi deset procent materiálu.

Každého kontrolního dne se účastní památkáři a stavební firma s nimi postupy konzultuje. „Opravíme spárování na vnějším plášti a dostane ráz roku 1958,“ řekl Novák. Oprava nádražní budovy a jejích dvou později dostavěných křídel přijde na 833 milionů korun bez DPH.

V roce 2023 Správa železnic přestavěla hotel na vzdělávací centrum, který do komplexu náleží. Celý koridor včetně nástupišť a zabezpečovacího systému je zmodernizovaný od roku 2024, práce vyšly asi na sedm miliard korun. Vznikla i lávka přes koleje směrem k jižní části města, kde je sídliště Dukla.

