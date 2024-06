Odklízení trosek vagonů dnes skončí, vlaky začnou na zastávku jezdit ve středu

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Že poslední větší zásah po středeční tragické srážce dvou vlaků bude pravděpodobně ukončen ještě dnes, potvrdila ČTK mluvčí společnosti RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová.

„Práce pokračují během dnešního dne. Vůz se rozstříhává hydraulickými nůžkami, třídí se na železo a odpad, nakládají se na nákladní vozy a odvážejí k likvidaci. Předpokládá se, že by vše mělo být během dneška hotové,“ uvedla Janoušek Kostřicová.

Od dokončení likvidace následků nehody se odvíjí také zprovoznění nové vlakové zastávky Pardubice – centrum, na které měly začít zastavovat vlaky minulou neděli. Otevře se s třídenním zpožděním.

„Podle posledních informací počítáme se zprovozněním vlakové zastávky v centru Pardubic hned zítra. První vlak zde zastaví podle platného jízdního řádu, který začal platit 9. června,“ řekl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Na své původní místo by se ještě dnes večer měla vrátit také část protihlukové stěny, kterou drážní hasiči včera rozebrali kvůli lepšímu přístupu do kolejiště. SŽ také uvede do chodu trakční vedení nad vedlejší kolejí, kde probíhaly odklízecí práce.

10. června 2024

Celková škoda železniční nehody přesáhla 110 milionů korun, zemřeli při ní čtyři lidé a 27 se jich zranilo. Přes víkend zůstávali v nemocnici dva pacienti, kteří již byli propuštěni. Jeden z pardubické a druhý z chrudimské nemocnice.

Okolnosti a příčiny nehody, která se stala minulou středu, jsou předmětem vyšetřování v gesci Drážní inspekce a Policie ČR, která případ prověřuje jako obecné ohrožení.

Podle Drážní inspekce minul před nehodou v Pardubicích rychlík Ex 1021 návěstidlo v poloze zakazující jízdu. Zda to bylo kvůli technické chybě, lidské chybě či kombinaci obou faktorů, je předmětem podrobného šetření, které může trvat i několik měsíců.