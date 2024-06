Po srážce v Pardubicích vlaky nabírají zpoždění, nezranění cestující už odjeli

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Vlak RegioJet 1021 prodloužený až do ukrajinského města Čop se před středeční půlnocí střetl s nákladním vlakem ČD Cargo, který jel opačným směrem.V expresním RegioJetu podle hasičů cestovalo 380 lidí. Čtyři lidé zemřeli, další desítky zraněných rozvezli záchranáři do nemocnic.

Mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová ve čtvrtek dopoledne informovala, že nezranění cestující z vlaku směřujícího na Ukrajinu se po nehodě přesunuli do náhradní vlakové soupravy. „Zajistili jsme jim občerstvení a nyní vlak pokračuje do Košic. Následnou dopravu do Čopu řešíme prostřednictvím náhradní autobusové dopravy,“ sdělila mluvčí.

Nádražní halu v Pardubicích ráno zaplnili lidé, kteří po nočním neštěstí hledali své spoje. „Kdy vám to přesně pojede, vám teď nikdo neřekne. Musíte čekat, který vlak na Prahu bude odjíždět nejdříve,“ slyšeli nejčastěji u okénka pokladny.

Zpoždění spojů se značně lišila. Některé měly podle informačních tabulí odjíždět o deset nebo 20 minut později, jiné o 30 i 40 minut. U dalších svítil výstražný trojúhelník a nápis Nejede. Lidé se také museli připravit na skutečnost, že část cesty pojedou náhradními autobusy.

Většina cestujících sice byla kvůli zpoždění rozladěná, ale brali to klidně. „Jedu do Prahy, naštěstí jsem počítala s velkou časovou rezervou, i když jsem o tom neštěstí nevěděla. I když přijedu pozdě, taková katastrofa to nebude. Ti mrtví a zranění, to je mnohem horší,“ řekla ČTK Ivana Blehová, která přišla na nádraží, když předtím odstavila auto na parkovišti, neboť není z Pardubic.

Ani další lidé se u pokladen nerozčilovali, spíš se snažili se vzniklou situací vyrovnat. „Teď jsem se musel telefonicky omluvit ze zkoušky, už bych to nestihl. Ale ve škole pro mne měli pochopení, o železniční nehodě v Pardubicích už věděli. Dostal jsem náhradní termín příští týden, aspoň budu mít víc času na učení,“ řekl vysokoškolák Lukáš Novotný.

Mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice je provoz veden pouze po jedné ze dvou traťových kolejí. V úseku Přelouč - Pardubice - Choceň a zpět je zajištěna kyvadlová náhradní autobusová doprava. Omezení provozu bude podle Českých drah trvat do 17:00.