Nepovolená jízda nákladního vlaku. Na trati u České Třebové zasáhl systém ETCS

O události informoval mluvčí v pondělí krátce po jedenácté hodině dopoledne. Provoz byl nejprve zcela zastaven, před půl dvanáctou byl obnoven po jedné koleji a plně obnoven bez omezení byl až krátce před třináctou hodinou.
Podle dosavadních informací nákladní vlak na Českotřebovsku zastavil zabezpečovací systém ETCS, který funguje jako adaptivní tempomat a dozor nad vlakem. Pokud strojvedoucí nereaguje na varování, hrozí projetí návěstidla v poloze „Stůj“ nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti, systém vlak sám zpomalí nebo zcela zastaví.
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„Není to nic závažného, přejetí nákladního vlaku asi o pár metrů. Záleží, za jak dlouho tam dojede inspektor, za jak dlouho se to vyšetří. Samozřejmě se pracuje na tom, aby to bylo co nejrychleji,“ řekl Kavka.
Vlaky nabíraly zpoždění 20 nebo až 40 minut, uvedly České dráhy. Omezení provozu se týkalo dálkových i regionálních vlaků.
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